انت الأن تتابع خبر ملكة جمال العيون رنا خطار في زيارة للجيش اللبناني .. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زارت ملكة جمال العيون اللبنانية رنا خطار مؤخراً لواء المشاة الحادي عشر في الجيش اللبناني.

وأعربت رنا خطار عن محبتها لمؤسسة الجيش اللبناني وتحت شعار شرف تضحية وفاء، ساهمت بتقديم مبلغ مادي كمساعدة ودعم للواء وعربوناً لها تم تكريمها بدرع شكر لمحبتها لجهودها .



يشار الى أن رنا خطار ، ولدت في لبنان ، بعبدا، وهي ملكة جمال لبنانية ، من أنجح وأشهر الوجوه الجمالية ، ولها ألقاب مثل " ملكة جمال العيون " ، أول لقب جمال كتب باللغة العربية في القرن الحادي والعشرين ( 2001 - 2100 ) ، ملكة جمال " سحر الشرق " هو الذي يعكس اسم البلد لبنان كبوابة الشرق وحازت من خلاله أرزة لبنان مع برنامج أرز الشوف والأمم المتحدة ونالت جائزة اللؤلؤة .

وربحت " ملكة جمال القارات " عن الشرق الأوسط و " ملكة العام " الأكثر الجماهيرية ، صنفتها المجلة الشهيرة “ ELLE ” ظاهرة جمالية . بالإضافة إلى ذلك ، رصدت TGT ( أفضل التغريدات العالمية ) باعتبارها " أجمل امرأة " وأدت فيلم سينمائي لهوليوود . وقدمت المعلومات إنجازات رنا ووجودها في صناعة الجمال والترفيه .