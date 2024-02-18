انت الأن تتابع خبر عاجل بقرار ملكي ايقاف الدراسة في رمضان للابتدائي 1445 .. وزارة التعليم السعودية تعلن وتوضح!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاع في الآونة الأخيرة عدة إشاعات حول تأجيل الفصل الدراسي الثالث في مدارس المملكة العربية السعودية، حيث أنه يصادف شهر رمضان المبارك، وأوضحت وزارة التعليم السعودية ردها بخصوص تلك الإشاعات، مع توضيح حقيقة إيقاف الدراسة في الفصل الثالث في رمضان.ايقاف الدراسة في رمضان للابتدائي

في الفترة الأخيرة تم تداول عدد من الأخبار المتعلقة بإيقاف الدراسة في الفصل الثالث خلال شهر رمضان، وأكدت وزارة التعليم على أن الفصل الثالث سيكون كما هو بالموعد المحدد يوم الأحد 3 مارس 2024 ويستمر حتى يوم الاثنين 10 يونيو

2024 وفقًا للتقويم الدراسي، أما عن حقيقة إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان فإن الوزارة أكدت أنها تقوم بالفعل بتأخير موعد بداية الدوام في المدارس، مع تخفيض عدد ساعات الدراسة.

متى ينتهي الترم الثاني 1445

من المقرر وفقا للتقويم الدراسي الذي حددته وزارة التعليم السعودية على أن تكون نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 22 فبراير 2024 ميلاديًا، هجريًا 12 شعبان 1445، حيث يستطيع الطلاب التمتع بإجازة لمدة 10 أيام قبل بداية الفصل الدراسي الثالث.

متى ينتهي الترم الثالث

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في مدارس السعودية يوم الأحد 3 مارس 2024 لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية بمختلف المدارس، ويمكن للطلاب الحصول على إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ من الخميس 28 مارس 2024

وتنتهي في يوم الأحد 14 أبريل 2024 حتى يستأنف الطلاب دراستهم في الفصل الثالث يوم 15 أبريل 2024، 6 شوال 1445.

أما بالنسبة إلى موعد نهاية الفصل ستكون يوم 10 يونيو 2024، الموافق 4 ذي الحجة 1445.

موعد الإجازة الصيفية

تبدأ الإجازة الصيفية للطلاب بداية من يوم 10 يونيو 2024 ومن المعتاد أن تستمر لمدة شهرين، وفي حال حدوث أي مستجدات تقوم وزارة التعليم بالإعلان عن ذلك.

التقويم الدراسي في السعودية