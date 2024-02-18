12 فائدة مذهلة لمشروب الكراوية .. بيحمي القلب ومساعد للمرضعات

انت الأن تتابع خبر12 فائدة مذهلة لمشروب الكراوية .. بيحمي القلب ومساعد للمرضعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمتلك الكراوية العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، ولا ترتبط فقط بحالات الولادة كما هو شائع.الكراوية تنتمي إلى ذات العائلة التي تنحدر منها بعض البهارات مثل الكمون، الشمر واليانسون.

فوائد الكراوية العديدة جعلتها عنصر أساسي في معظم البيوت ، ذلك المشروب الذي يتناوله كثير من الناس إما لمذاقه اللذيذ و إما لفوائده المتعارف عليها منذ آلاف السنين ، إليكم أهم فوائد الكراوية المذهلة.

1- إدرار اللبن:

من أشهر فوائد الكراوية أنها تساعد على إدرار اللبن ، لذلك دائماً ما يُنصح بها للنساء بعد الولادة ، فهي تزيد من تكون اللبن لمن يقمن بالإرضاع ، وتحسّن من جودة وكمية اللبن. كما أن الكراوية تساعد أيضا على علاج الانتفاخات واضطرابات الهضم لدى الطفل

2- علاج السعال:

من المشروبات الساخنة التى يُنصح بشربها لـعلاج السعال هى الكراوية ، خاصة لمن يعانون من أعراض الحساسية الموسمية والسعال المستمر ، وبالطبع فإن معظم الأدوية المضادة للحساسية لها آثار جانبية.

ولكن من فوائد الكراوية أنها المشروب الطبيعي الذى يحتوي على مواد مضادة للحساسية والتي تكون آمنة وخالية من الآثار الجانبية ، وهي الحل الأمثل لمثل هذه الأعراض.

3- مضاد للمكيروبات:

زيت الكراوية له خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات والجراثيم ظاهرياً وداخلياً، حيث يساعد على علاج العدوى الداخلية مثل التهابات القولون ، الجهاز الهضمى ، الرئتين والمسالك البولية ، أما موضعياً فيمكن استخدامه لتطهير الجروح والقرح وحمايتها من العدوى والبكتريا والفطريات.

4- حماية القلب:

الكراوية مفيدة جداً لصحة القلب ، فهي تساعد على نتظيم معدل ضربات القلب ، تقوية عضلة القلب ، الوقاية من تصلب الشرايين ، خفض ضغط الدم المرتفع ، تقليل نسبة الكوليسترول بالدم ، وبالتالي تحافظ على صحة القلب من جميع النواحي.

5- مضاد التقلصات:

من أهم فوائد الكراوية أيضاً أنها تساعد على علاج جميع أنواع التقلصات وما يصاحبها من أعراض ، مثلاً تقلصات العضلات حيث تمنع تكون بعض الإنزيمات والمواد التي تسبب انقباض العضلات و الإحساس بالألم ، أيضاً تقلصات الجهاز التنفسي مثل الفواق (الزغطة) أو الحازوقة ، والسعال.

6- طارد للغازات:

تساعد الكراوية على طرد الغازات سواء فى الحالات الحادة أو المزمنة ، ولذلك نجد الكثير من منتجات الأعشاب بالصيدلية للأطفال الرضع تحتوي على الكراوية لقدرتها على طرد الغازات التى يعاني منها الأطفال. وبالطبع الكبار أيضاً يمكنهم تناول مشروب الكراوية الدافئ وانتظار النتيجة المذهلة.

7- فاتح الشهية:

كوب من مشروب الكراوية الدافئ يمكنه حل كثير من المشاكل والاضطرابات الهضمية ، بل وتحسين عملية الهضم بزيادة العصارات والإنزيمات الهاضمة ، ويفتح الشهية.

8- مدرب للبول:

الكراوية من الأعشاب الطبيعية القوية والفعالة فى إدرار البول ، فهى تزيد من كمية وعدد مرات التبول ، وبذلك تساعد الكثير من الحالات مثل مرضى ضغط الدم المرتفع ، أو من يعانون من حصى الكلى ، و تساعد الكلى على أداء وظائفها الطبيعية وتنقية الجسم من السموم والمواد الضارة.

9- علاج اضطرابات الدورة الشهرية:

من أفضل فوائد الكراوية استخدامها لتسهيل نزول الدورة الشهرية لمن يعانين من تأخرها ، كما تستخدمها أيضاً السيدات اللاتى يعانين من أعراض سن اليأس.

10- مذيب للبلغم:

مشروب الكراوية لا يستخدم فقط لعلاج السعال بل وأيضاً لعلاج البلغم المصاحب له ، فيمكن تناوله مع العسل لإذابة البلغم وعلاج التهابات الجهاز التنفسى بداية من الأنف والحلق وحتى الشعب الهوائية والرئتين.

11- منشط للجهاز العصبي:

يساعد مشروب الكراوية على الاسترخاء وعلاج الإرهاق والتوتر، وتنشط الجهاز العصبى و تزيد من تدفق الدم له فتزيد من النشاط و التركيز والطاقة.

12- طارد للديدان: