انت الأن تتابع خبر الحزمه بجنيه .. فوائد رهيبة للجسم لشرب مغلي البقدونس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البقدونس واحد من أشهر النباتات المستخدمة فى مجال الطب الشعبى خاصة فيما يتعلق بعلاج الاملاح الزائدة فى الجسم ومشاكل الكلى والمعدة .

مشروب مغلي البقدونس به العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة في العشب، يمكن تحضير هذا المشروب الرائع من أوراق البقدونس والجذور.

وتشمل الفوائد الصحية لمغلي للبقدونس الغني بمضادات الأكسدة، فهو يتحكم في نسبة السكر في الدم، ويعزز مناعة الجسم، ويعمل كمزيل طبيعي للسموم، وغيرها من الفوائد التي تتعرف عليها من خلال هذا المقال.

تعرف على فوائد مغلى البقدونس:

1- يفيد مغلى البقدونس في علاج حالات فقر الدم، وبذلك فهو علاج للأنيميا، كما يساعد على توسيع الأوعية الدموية.

2-يعمل على تجديد الشعيرات الدموية الدقيقة ، وينظم الدورة الدموية في الجسم ، إلى جانب أنه نافع للقلب.

3- مغلى البقدونس يخفف آلام الكليتين والمثانة ومجرى البول، كما أنه يعالج حصوات المسالك البولية بإذابتها.

4- علاج فعال للإمساك والغازات، فهو ملين، وملطف، ومهدىء للمعدة.

5- شرب مغلى البقدونس نافع في أزمات الربو، واضطرابات الجهاز التنفسى، ويعالج التهابات الشعب الهوائية.

6- مغلى البقدونس يعالج اضطرابات الحيض، كما أنه منظم للطمث عند النساء.

7- يفيد في علاج الروماتيزم.

8- يخفض الدهون فى الدم و يخفض ضغط الدم.

9- مفيد لمرضى النقرس حيث يطرد حمض اليورك” الذى يسبب ارتفاعه مرض النقرس.

كوب واحد من البقدونس المغلي يحتوي على: