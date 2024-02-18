طريقة عمل الجمبري بالشوربة: 4 طرق لتحضير الجمبري

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رياض - احمد صلاح - تكون طريقة عمل الجمبري بالشوربة من الطرق الطهي السهلة التي يمكن أن تستعين بها ربة المنزل لتحضير أشهي الأطباق المتميزة، حيث يعد الجمبري أحد فواكهه البحر التي يفضلها جميع الأفراد ويتم تناوله مع العديد من الوجبات الرائعة، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بتوضيح الخطوات المتبعة في طريقة عمل الجمبري بالشوربة.

طريقة عمل الجمبري بالشوربة بالكريمة

في الفقرة التالية سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل الجمبري بالشوربة بالكريمة والمشروم حتى يسهل على ربة المنزل تحضير هذا الطبق اللذيذ في أي وقت، وتكون طريقة تحضير الجمبري بالشوربة متمثل في الآتي:

المكونات

½ كيلو جمبري نظيف وتم تقشير الطبقة الخارجية فيه.

كوب ونصف من المشروم.

2 ملعقة نشا أبيض كبيرة.

4 ملاعق زيت نباتي.

5 فصوص من الثوم المفروم.

شرائح بصل أخضر.

لبن.

كوب من كريمة الطبخ المخفوقة.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

خطوات عمل الجمبري بالشوربة بالكريمة

أول الخطوات المتبعة في طريقة عمل الجمبري بالشوربة بالكريمة هي القيام بغسل كمية الجمبري جيدًا والقيام بوضع كمية الملح والفلفل الأسود عليها وتقليبهم جيدًا.

ثم بعد ذلك يقوم الطاهي بوضع مقلاة كبيرة بها كمية زيت نباتي مناسبة على نار متوسطة ويتم وضع الجمبري بها حتى يتغير لونه.

بعد ذلك يتم وضع شرائح البصل الأخضر وكوب من الكريمة الطبخ والحليب والقيام بتقليب هذه المكونات جيدًا.

الخطوة التالية في طريقة عمل الجمبري بالشوربة بالكريمة هي إضافة ملعقة النشا والثوم المفروم والزنجبيل ويتم تقليبهم جيدًا.

وتكون أخر الخطوات الخاصة بطريقة عمل الجمبري بالشوربة هي إضافة كمية الكزبرة المفرومة على الشوربة ويكون الطبق أصبح جاهز للتناول وبالهناء.

طريقة عمل الجمبري بالشوربة علاء الشربيني

يُعد الشيف علاء الشربيني أحد أهم وأبرز الطهاة المتميزين في عملهم فهو يقوم بتقديم أشهي الأطباق التي يكون لها طابع خاص ومبتكر ولها تأثير صحي على تغذية الفرد، وتكون طريقة عمل الجمبري بالشوربة للشيف الشربيني متمثلة في الآتي:

مقادير شوربة الجمبري للشيف علاء الشربيني

1 كيلو من الجمبري المقشر ويفضل أن يكون حجمه كبير.

4 حبات من البصل الأخضر المقطع لشرائح.

2 حبات من البصل الأحمر والأبيض.

4ملاعق كبيرة بنوع زيت التي تفضله.

1 ملعقة كبيرة من الملح.

1ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثوم مفروم.

حبهان ومستكة.

4 ورق لوري.

خطوات التحضير

أولًا يجب أن تقومي بتقشير كمية الجمبري ووضع بعض القليل من الدقيق الأبيض عليه.

بعد ذلك قومي بوضع وعاء كبير على نار هادئة وقومي بوضع زينت الطعام فيه ويتم إضافة الحبهان والمستكة والملح والفلفل إلى الزيت.

الخطوة التالية في طريقة عمل الجمبري بالشوربة هي القيام بوضع باقي المكونات الخاصة بالوجبة إلى الجمبري وإضافتها إلى الوعاء ويتم إضافة القليل من الماء.

الخطوة الأخيرة لتحضير شوربة الجمبري هي القيام بتصفية الشوربة من جميع المكونات وتقديمها في طبق كبير للشوربة وبالهناء والشفاء.

حساء قطع الجمبري

تكون طريقة عمل الجمبري بالشوربة متمثلة في الآتي:

مقادير الوصفة

2 كيلو من قطع الجمبري المقشرة.

2 كوب من الكرفس.

ملح وفلفل أسود.

بصل.

1 ملعقة من الكزبرة. الخضراء و2 كوب من الكزبرة الجافة.

فلفل رومي.

½ كوب من الشبت.

1 لتر ماء ساخن.

زيت.

خطوات التحضير

أولًا يتم تقطيع كلًا من الفلفل والبصل وجميع المكونات الأخرى لشرائح وقطع متوسطة.

ثم قومي بوضع هذه القطع على النار وقومي بتقليبها جيدًا حتى يتغير لونهم.

ثم بعد ذلك قومي بوضع كمية الماء الساخنة إلى هذه المكونات ويتم تركهم لمدة 3 ساعات على نار هادئة حتى تنضج.

بعد انتهاء الوقت يجب أن تقومي بتصفية الشوربة من المكونات حتى لا يكون بها أي شيء ينزعج منه الأفراد أثناء تناولها.

شوربة الجمبري البسيطة

تكون خطوات عمل شوربة الجمبري البسيطة في المنزل متمثلة في الآتي:

المكونات

نصف كيلو من الجمبري.

1 كوب من عصير الليمون.

طماطم.

بصل.

فلفل أخضر.

ملح فلفل أسود.

كمون.

شطة حارة وكزبرة.

طريقة التحضير