انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. فوائد الشوفان التي لم تعرفها من قبل.. يقوي القلب ويخفض الضغط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوائد الشوفان الصحية والجمالية لا يعلمها الكثير من الأشخاص، وهذا يرجع لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامة والضرورية لجسم الإنسان، بالإضافة إلى احتوائه على المغذيات النباتية والألياف الغذائية، وغيرها العديد من العناصر الغذائية الهامة.

فوائد الشوفان المذهلة

ينظم مستوى السكر في الدممن أبرز فوائد الشوفان قدرته على تنظيم مستوى السكر في الدم، فمن المعروف عن الشوفان الغير معالج بكثافة احتوائه على نسبة منخفضة من السكر، وهذا يعني قدرته على منع ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

يرجع احتواء الشوفان على مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الأخرى على حماية نظام القلب والأوعية الدموية من التعرض للأضرار التي تسببها الجذور الحرة، كما أنه يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول الضار الموجود بالدم.

يحمي من السرطان