انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري حقيقه ام كذبه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرنفل من النباتات الطبيعية التي برز اسمها منذ قديم الأزل وتُستخدم كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض، بما في ذلك المشاكل الجنسية التي تصيب الرجال والنساء على حدٍ سواء، حيث تم استخدامه كمنشط للرغبة الجنسية.. ومن خلال التقرير التالي سوف نُركّز على فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري.

زيت القرنفل

زيت القرنفل هو أحد ما يسمى بالزيوت الأساسية المستخرجة من شجرة القرنفل [1]، ويوجد بشكل طبيعي في جنوب آسيا، يمكن أن يصنع الزيت من أزهار الشجرة أو جذعها أو أوراقه، وتتراوح ألوانه من الأصفر الفاتح إلى الأصفر الفاتح، وله نكهة بسيطة من التوابل، ولكن هناك العديد من الأقاويل حول فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري فهل الأمر حقيقي أم مجرد خدعة؟ نستعرض الإجابة فيما يلي.

فوائد زيت القرنفل الجنسية

بالحديث عن فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري فإن لزيت القرنفل العديد من الفوائد الجنسية للنساء والرجـال على حدٍ سواء، وإليك هذه الفوائد:

** يُساعد زيت القرنفل في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وتقوية حركتها:، حيث يتم دهن الأعضاء التناسلية للرجل بزيت القرنفل قبل الجماع بشكل منتظم، وفي علاج ضعف الانتصاب بوضع زيت القرنفل على الأعضاء التناسلية للرجل قبل الجماع، وتُستخدم في علاج سرعة القذف فتناول مشروب القرفة مع حليب ممزوج بملعقة كبيرة من زيت القرنفل مرة واحدة يوميًا لمدة شهر على الأقل.

** للنساء: لرفع مستوى التبويض يتم تناول ملعقة من زيت القرنفل يومياً مع مشروب القرفة، ويمكن إضافة الحليب حسب الرغبة، بالإضافة إلى الأدوية الطبية التي يصفها الطبيب.

ما هي طريقة استخدام زيت القرنفل للعضو الذكري؟

من أجل الحصول على فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري عليك فقط القيام بتخفيف 5-7 قطرات من زيت القرنفل مع 2 ملاعق صغيرة من أي زيت ناقل -مثل زيت جوز الهند- ثم قم بدهن القضيب بكمية قليلة من الخليط بحوالي 10 دقائق إلى ساعة قبل الجماع، ثم قم اشطف المنطقة الحميمة جيدًا قبل الجماع.

** لكن ننصحك باختبار الزيت على منطقة صغيرة من الجلد مثل الكوع أولاً قبل دهنه على القضيب، ولا تستخدم زيت القرنفل في الحالات التالية:

إذا كنت تشعر بألم شديد وحرق في الجلد أو القضيب.

ظهر طفح جلدي في موقع استخدامه.

لاحظت أن بشرتك حمراء.

ما هي موانع استخدام زيت القرنفل؟

هناك بعض الحالات التي قد تمنعك من استخدام زيت القرنفل [2]، مثل:

1. القرحة الهضمية.

2. جروح مفتوحة أو متقرحة على القضيب.

3. الخضوع لعملية جراحية أو التخطيط للخضوع لعملية جراحية في غضون أسبوعين.

4. اضطرابات النزيف: لاحتوائه على الأوجينول الذي يبطئ تخثر الدم.

** كما يجب التوقف عن استخدام زيت القرنفل عند ظهور الأعراض التالية والتي تدل على وجود حساسية مثل:

صعوبة التنفس.

وذمة من مكان دهن الزيت.

عدم الراحة في الجهاز الهضمي والغثيان أو القيء.

طفح جلدي على القضيب.

هل زيت القرنفل يؤخر القذف حقًا؟

نعم قد يساعدك استخدام زيت القرنفل في تأخير القذف قليلاً، لأنه يحتوي على مركبات تخدر العضو الذكري وتقلل من حساسيته، لكن ننصحك بمراجعة الطبيب إذا استمرت مشكلتك أو ظهرت أعراض أخرى؛ لتحديد سبب القذف المبكر وتزويدك بالعلاج الأنسب لحالتك.

فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري

لجني فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري المفترضة أو للصحة الجنسية للذكور بشكل عام، إليك بعض الطرق المقترحة:

1. استخدام مرهم يحتوي على زيت القرنفل “لمكافحة سرعة القذف”

لمحاولة جني الفوائد المحتملة لزيت القرنفل للصحة الجنسية للذكور،

خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل سرعة القذف، من الممكن استخدام مرهم طبي يحتوي على زيت القرنفل، ويمكن أن يساعد التطبيق الموضعي لمرهم يحتوي على زيت القرنفل ومكونات طبيعية أخرى مثل الجينسنغ في مكافحة سرعة القذف وتحسين الأداء الجنسي لمن يعانون من مثل هذه المشاكل.

وللاستفادة من هذا المرهم،

يوصى عادة بوضع كمية قليلة منه على الجلد الموجود على طرف القضيب قبل ساعة من الجماع، بحيث يتم غسل القضيب من المرهم ومخلفاته باستخدام الماء مباشرة قبل البدء في الجماع.

2. تناول زيت القرنفل المخفف “لتعزيز الرغبة الجنسية”

لرفع مستويات الرغبة الجنسية، يمكنك مزج 2-3 قطرات فقط من زيت القرنفل مع كوب من الماء الدافئ، ثم شرب الخليط.

3. طرق أخرى

لا تقتصر طريقة استخدام زيت القرنفل على العضو الذكري والصحة الجنسية للرجال على ما ذكر أعلاه، فإليك بعض الطرق الأخرى المقترحة:

** تدليك زيت القرنفل:

اخلط بضع قطرات من زيت القرنفل مع عدة ملاعق كبيرة من زيت ناقل، ثم استخدم المزيج الناتج لتدليك أسفل البطن والظهر.

** إضافة زيت القرنفل إلى ماء الاستحمام:

اخلط بضع قطرات من زيت القرنفل مع زيت ناقل، ثم أضيف المزيج إلى الماء الدافئ في حوض الاستحمام.

** يمكنك رش الماء الممزوج مسبقًا بقطرات من زيت القرنفل في هواء غرفة النوم،

وإضافة قطرات من زيت القرنفل إلى جهاز ترطيب غرفة النوم، ورش قطرات من زيت القرنفل على أغطية السرير.

اضرار زيت القرنفل

بعد أن تعرفنا على فوائد زيت القرنفل للعضو الذكري، إليك نظرة عامة على الأضرار المحتملة لزيت القرنفل:

ردود الفعل التحسسية:

قد تظهر على شكل مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك ما يلي: تورم في الوجه والفم والحلق.

المضاعفات المحتملة للزوجة أثناء الجماع أو بعده مثل:

تهيج مفرط في المنطقة الحساسة.

المشاكل الناتجة عن التطبيق الموضعي لوصفات زيت القرنفل أو زيت القرنفل على المنطقة الحساسة، مثل:

مشاكل الانتصاب والحكة وتهيج الجلد وتأخر القذف.

زيادة فرص حدوث النزيف:

خاصة عند استخدام زيت القرنفل بالتزامن مع مسيلات الدم أو قبل الخضوع لعملية جراحية.

شعور بالحرقان أو الألم الموضعي في الجلد، حيث تم وضع زيت القرنفل أو مرهم يحتوي عليه.

المضاعفات المصاحبة لاستهلاك زيت القرنفل عن طريق الفم مثل:

مشاكل الكبد وشعريرة وحمى وضعف عام ونقص سكر الدم.

لتجنب تلف زيت القرنفل:

وصى بتجنب استخدام هذا الزيت قبل تخفيفه بزيت ناقل، ويفضل أيضًا استشارة الطبيب أولاً قبل استخدامه مع الحرص دائمًا على استخدامه باعتدال.

ما هي فائدة القرنفل للنساء؟