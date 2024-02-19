انت الأن تتابع خبر صدمة كروية مزلزلة مدرب المنتخب الإيراني يشن هجوما حادا على قطر بعد الفوز ويشكك بالنتيجة ... والرد القطري كان حاسما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل أمير قطر الشبخ تميم بن حمد آل ثاني بشكل لافت بعد فوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني في نصف نهائي كأس آسيا يوم الأربعاء

وظهر سمو الأمير الشيخ تميم وهو ‏يطلب من أبنائه التأكد من صحة إحراز المنتخب القطري الهدف الثالث على ايران ، ومن ثم ظهر وهو يصفق فرحة وفخرا بإحراز منتخب بلاده هدف الفوز على نظيره الإيراني

وفاز المنتخب القطري على منافسه الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مباراة أقيمت على أرض استاد الثمامة، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس آسيا.

وضرب المنتخب القطري موعدًا مع نظيره الأردني في المشهد الختامي من البطولة القارية، بعد أن تجاوز منتخب الأردن المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد.