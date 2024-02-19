انت الأن تتابع خبر زبادي يوناني.. أشهر 7 استخدامات له والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد ترغب في التعرف على طريقة إعداد زبادي يوناني في المنزل لكي يتسنى لك إمكانية الاستفادة منه، مع العلم أن هناك العديد من المزايا التي يتضمنها، وكذلك عدد لا حصر له من الوصفات التي يمكن إعداده من خلالها، وإليك تلك التفاصيل عبر التالي.

زبادي يوناني

من الأفضل التعرف على المعلومات المتاحة حول الزبادي اليوناني؛ باعتباره من بين الأنواع المفيدة للغاية، وإليك تلك المعلومات فيما يلي:

يختلف عن الزبادي العادي من حيث القيمة الغذائية.

يتم إزالة مصل اللبن من هذا النوع من الزبادي.

يتمثل مصل اللبن المزال منه في السائل الذي يتضمن اللاكتوز، أو بعبارة أخرى السكر الطبيعي الذي يوجد في الحليب.

يحتوي هذا النوع من الزبادي على نسبة من الكالسيوم والبروتين.

يشتمل على البروبيوتيك واليود وفيتامين ب 12.

يتيح لك إمكانية الاستفادة من القيمة الغذائية المرتفعة التي يتضمنها.

يعمل على تعزيز صحة العظام ومنحها القدر الكافي من القوة؛ والفضل في ذلك يعود لاحتوائه على الكالسيوم والبروتين.

يعاون على الحد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

يعمل على الحفاظ على العظام من الأمراض التي تصيبها.

يعمل على الحد من الشعور بالجوع.

يشتمل على نسبة لا بأس بها من البروتين؛ ما يعمل على الحد من الشهية والشعور بالجوع لفترات طويلة.

يمكن تناوله خلال وجبة الإفطار حيث يتيح لك إمكانية الشعور بالامتلاء لأطول وقت ممكن.

يعاونك على التخلص من الوزن الزائد والحصول على الوزن المثالي والصحي.

يمتاز بالمذاق اللذيذ؛ حيث يمكن إضافة الفواكه الطبيعية له.

من الممكن إضافة الحبوب الكاملة إلى هذا النوع من الزبادي للاستفادة منه.

هو الأكثر شعبية من الأنواع الأخرى في الخارج.

يشتمل على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية إن تمت مقارنته مع العديد من الأنواع الأخرى من الزبادي.

هو الخيار الأفضل وفقًا لما ورد عن أخصائيو التغذية.

يتيح لك إمكانية مراقبة النظام الغذائي، والتعرف على النتائج التي تحصل عليها من خلاله بسهولة ويسر.

هو الخيار الأمثل بالنسبة لمن يعانون من داء السكري.

لا ينتج عنه تهيج الغشاء المخاطي، كما الحال في الأنواع الأخرى من الزبادي.

يعاون على الحد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

يؤثر بصورة إيجابية على سكر الدم في الجسم.

يعمل على الحد من فرض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعمل على الحد من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية؛ ما يعني الحد من فرص الإصابة بمشاكل عضلة القلب، وتصلب الشرايين.

الزبادي اليوناني

من خلال السطور الآتية سيتسنى لك إمكانية التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد زبادي يوناني في المنزل، وقد وردت كما التالي:

المقادير:

4 كيلو حليب بقري.

كوب من لبن الزبادي.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب في قدر على درجة حرارة متوسطة، ويتم التحريك بين الحين والآخر.

يجب استخدام ميزان الحرارة عند وصول الحليب إلى درجة 180 درجة مئوية.

يتم إطفاء النار وإزالة القدر من عليها، وتركه جانبًا إلى أن تصل درجة الحرارة إلى 110 درجة مئوية فقط.

يجب الحصول على ما يعادل مغرفة من الحليب الساخن ووضعها في وعاء.

يتم إضافة اللبن الزبادي إليها، والتحريك لحين الحصول على القوام المتجانس.

يتم تغطية القدر بإحكام.

قم بتغليف القدر بقطعة من القماش.

يجب ترك القدر في زاوية الغرفة الدافئة لمدة ليلة كاملة.

يتم وضع قطعة القماش في مصفاة وتثبيتها جيدًا على وعاء كبير.

يتم سكب مزيج الحليب في المصفاة.

يجب تركه لمدة 4 ساعات إلى أن يتم تصفية كافة السوائل التي يتضمنها.

يجب وضع اللبن الزبادي اليوناني داخل برطمان من الزجاج المعقم.

يتم حفظه في الثلاجة لمدة أسبوعين أو أكثر، ومن ثم يصبح جاهز للتقديم.

أسهل وصفة لتحضير الزبادي اليوناني بالفواكه

إلى جانب الطريقة السابق عرضها لتحضير زبادي يوناني في المنزل، نشير إلى وجود المزيد من الوصفات التي يمكنها أن تؤدي الغرض ذاته، والتي وردت كما التالي:

المقادير:

1 كوب من الفراولة المجمدة.

1 كوب من التوت المجمد.

1 تفاحة.

كوب من الزبادي اليوناني الجاهز.

3 تمر سكري.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 ليمونة.

1 كوب من الحليب.

طريقة التحضير:

يتم وضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي.

يجب مزج المكونات معًا بصورة جيدة؛ لحين الحصول على القوام المتجانس.

يتم وضع الزبادي في الفريزر.

عقب مرور بضع ساعات يتم إخراجه ويصبح جاهز للتقديم كوجبة آيس كريم شهية ومفيدة.

استخدامات الزبادي اليوناني

إلى جانب الفوائد العديدة التي يتضمنها هذا النوع من الزبادي، نشير إلى أنه يعد جزء لا غنى عنه يتم استخدامه في العديد من الأغراض الأخرى، ومنها ما سنتطرق إليه عبر التالي:

يمكن استخدامه عند تحضير الصلصات والصوص.

يتم استخدامه كغموس إلى جانب العديد من الوجبات.

من الأفضل استخدامه كبديل صحي إلى المايونيز في العديد من الوصفات الشهية.

تم إضافته إلى الحساء في العديد من الوصفات كبديل إلى كريمة الطهي.

من الممكن أن يتم دهنه على الخبز كبديل إلى الزبدة.

من الممكن تناوله مع الفواكه أو العسل.

يمكن الاعتماد عليه في إعداد ماسكات البشرة؛ للحصول على المظهر المشرق، والتخلص من التجاعيد ومشاكل البشرة.

سعر الزبادي اليوناني

من المهم التعرف على سعر الزبادي اليوناني في مصر، ومن هنا نشير إلى قائمة الأسعار عبر الجدول التالي:

الحجم/ النوع السعر زبادي يوناني المراعي سادة، 5% دهون، وزن 170 جرام 16.95 جنيه زبادي يوناني المراعي بنكهة الفراولة، 170 جرام 15.25 جنيه أويكو زبادي يوناني لايت، 170 جرام 15.95 جنيه أويكو زبادي يوناني بالليمون، 170 جرام 17.95 جنيه أويكو زبادي يوناني سادة، 170 جرام 15.65 جنيه المراعي زبادي يوناني بالتوت، 170 جرام 15.25 جنيه لاكتيل زبادي طبيعي يوناني، 170 جرام 17.25 جنيه

فوائد الزبادي اليوناني

لا يزال الحديث عن زبادي يوناني مستمرًا، وإليك المزيد من الفوائد التي يتضمنها عبر التالي:

يعمل على تحسين التمثيل الغذائي؛ والفضل في ذلك يعود إلى البروتين الذي يشتمل عليه.

يعاون على تعزيز عملية الحرق في الجسم.

تناوله بمفرده لا يضمن التخلص من السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم؛ ما يعني أنه يجب تناوله ضمن حمية غذائية متفق عليها.

يجب تناوله ضمن نظام غذائي يشتمل على نسبة لا بأس بها من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية.

يعمل على الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.

يشتمل على نسبة من البروبيوتيك، والتي تتمثل في البكتيريا النافعة التي تعيد التوازن البكتيري الصحي إلى الأمعاء.

يعاون على تعزيز الصحة العقلية.

يعمل على الحد من التوتر؛ الذي يمكنه أن يكون السبب وراء الإصابة باضطرابات المعدة.

يعمل على دعم صحة العضلات.

يشتمل على المغذيات التي تعاون على تقوية العضلات، وتوفير الدعم الكافي لها.

يعد البديل الأمثل للحليب بالنسبة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز.

يشتمل على نسبة مرتفعة من البروتين الذي يزيد من كتلة العضلات بما يحتاج إليه الأشخاص الرياضيين.

من الأفضل تناوله عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية؛ لكي يتسنى لك إمكانية الاستفادة منه.

يعمل على التقليل من ضغط الدم.

يشتمل على نسبة مرتفعة من الكالسيوم الذي يعمل على الحد من ضغط الدم المرتفع.

يمكن إدراجه ضمن النظام الغذائي لمن يعانون من اضطرابات ضغط الدم.

يشتمل على البروبيوتيك الذي يعمل على تحسين مستويات ضغط الدم.

الـ 100 جرام منه يوفر إلى الجسم 112 سعر حراري، و4.12 جرام من البروتين، بالإضافة إلى 3 جرام من الدهون الكلية، و12 ميلجرام من الكوليسترول.

يحتوي الـ 100 جرام من الزبادي اليوناني على ما يعادل 18.8 جرام من الكربوهيدرات، و17 جرام من السكر، وكذلك 118 مليجرام من الكالسيوم، و47 مليجرام من الصوديوم.

يتيح لك إمكانية الحصول على 2 مليجرام من فيتامين ج، و294 وحدة دولية من فيتامين أ، علاوة على 59 وحدة دولية من فيتامين د.

منافع الزبادي اليوناني

هناك المزيد من الفوائد التي يتضمنها الزبادي اليوناني والتي يمكن الاستفادة منها على النحو التالي:

يعمل على حل مشاكل الشعر وتقوية الأظافر والبشرة.

يمكن تناوله من قِبل الأطفال، تحت الإشراف الطبي للاستفادة من فوائده.

يشجع على تسريع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وذلك في حال أن تم استبدال وجبة العشاء بكوب منه وإضافة الخضراوات إليه؛ للتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

يعمل على تحسين أداء الجهاز العصبي، حيث يعمل على الوقاية من العصاب والأرق واضطرابات النوم؛ نتيجة لاحتوائه على فيتامين ب الذي يعمل على الوقاية من التعب والإرهاق بصورة عامة.

يشتمل على نسبة منخفضة من الأحماض الدهنية؛ ما يعني قدرته على التخلص من مشاكل تصلب الشرايين.

يعمل على تقوية الجهاز المناعي؛ ما يعني التخلص من الأمراض التي يمكنها أن تؤثر بالسلب على صحة الجسم على اختلاف أنواعها.

يعمل على مكافحة الأمراض الموسمية التي من الممكن التعرض إليها، خاصةً في حال أن كنت تعاني من قصور في وظائف الجهاز المناعي.

يعمل على مد الجسم بالطاقة والحيوية نتيجة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة؛ ما يعني أنه قادر على معاونتك على الحصول على الطاقة الكافية لممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

يشتمل على المكونات الفعالة التي يمكنها أن تنعكس بالإيجاب على الصحة العامة.

يجب التأكد من تاريخ الصلاحية في حال أن قمت بشراءه جاهزًا؛ لكي لا تتعرض إلى الضرر.

أضرار الزبادي اليوناني

عقب الإجابة عن ما هو سعر الزبادي اليوناني؟ كان لا بد من التطرق إلى الأضرار التي يتضمنها، والتي وردت على النحو الآتي:

يمكنه أن يكون السبب في الإصابة بالالتهابات؛ بالنسبة لمن يعانون من تعثر خضم اللاكتوز.

يمكن أن يسبب خلل في إنتاج الهرمونات؛ نتيجة لزيادة بروتين الكازين الذي يتضمنه.

في بعض الأحيان قد يكون السبب في اكتساب المزيد من الوزن؛ على الرغم من كونه أحد الأنواع المستخدمة في الحميات الغذائية التي تعاون على التخلص من الوزن الزائد.

يمكنه أن يؤثر بالسلب على صحة من يعانون من أمراض المناعة الذاتية.

في بعض الحالات قد يكون السبب في الإصابة بالغازات.

يمكنه أن يؤدي إلى الإصابة ببعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي؛ نتيجة لاحتوائه على البكتيريا، مع العلم أن هذا الأمر من بين الأعراض النادرة.

يمكنه أن يكون السبب في الإصابة بحب الشباب؛ نتيجة لاحتوائه على بروتين الكازين، مع العلم أنه بروتين سائد في المنتجات الألبانية.

يمكنه أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

يمكنك أن تضع داخله السكر للسيطرة على المذاق الحامض الذي يميزه؛ ما يعني الحصول على المزيد من الوزن.

زبادي يوناني للدايت

هناك العديد من المعلومات التي قد ترغب في التعرف عليها بخصوص زبادي يوناني من نوع لايت، والتي سنشير إليها من خلال النقاط الآتية:

يشتمل على نسبة لا بأس بها من البروتين.

يعمل على الحد من الشهية.

يعاون على تقليل معدل الشعور بالجوع لأطول وقت ممكن؛ ما يعاونك بالتبعية على التخلص من الوزن الزائد.

يعمل على منحك الشعور بالامتلاء، وفي الوقت ذاته يوفر إلى الجسم القدر الذي يحتاج إليه من العناصر الغذائية على اختلافها.

ما الفرق بين الزبادي العادي واليوناني؟

عقب التوصل إلى إجابة ما هو فوائد الزبادي اليوناني؟ كان لا بد من التعرف على الفارق بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي، وإليك تلك الاختلافات التي وردت كما التالي:

الزبادي اليوناني يشتمل على كمية من البروتين تتجاوز الكمية التي توجد في الزبادي العادي.

يحتوي الزبادي اليوناني على كمية أقل من السكر والكربوهيدرات، إذا ما قورن مع الزبادي العادي الذي يتضمن كميات مرتفعة من تلك العناصر.

لا يحتوي الزبادي اليوناني على مصل اللبن، إلا أنه موجودًا في الزبادي العادي.

تنخفض نسبة اللاكتوز في الزبادي اليوناني، إن تمت مقارنته مع النسبة التي توجد في الزبادي العادي.

الزبادي اليوناني هو الخيار الأفضل بالنسبة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز، وفي الوقت ذاته قد لا يناسب بعض الفئات المعينة.

الزبادي اليوناني هو الخيار الأمثل بالنسبة لمن يرغبون في الحصول على زبادي لا يتضمن اللاكتوز.

يجب الحصول على مشورة الطبيب المختص قبل البدء بتناوله، وخاصةً في حال أن كنت تعاني من الحساسية ضد منتجات الألبان المختلفة، والأمر ذاته ينطبق على ظهور أيٍ من الأعراض الجانبية التي يمكن ان تنتج عن استخدامه مع مرور الوقت.

هل الزبادي اليوناني كامل الدسم يزيد الوزن؟

إن الزبادي اليوناني يعد من بين الخيارات المفيدة التي يمكنها معاونتك على الوقاية من اكتساب المزيد من الوزن، كما يعمل على علاج مشكلة السمنة المفرطة، وذك نتيجة لقدرته على الحد من مؤشر كتلة الجسم.

كما يعمل على التخلص من الوزن الزائد، والحد من الدهون وكذلك حرقها في محيط الخصر، إلا أن الإفراط في تناوله قد يكون السبب في اكتساب المزيد من الوزن دون شك؛ لذا فمن الأفضل أن يتم تناوله باعتدال.

هل الزبادي اليوناني يسبب غازات؟

إحدى الأضرار التي يتضمنها الزبادي اليوناني تتمثل في إمكانية تراكم الغازات في البطن، وذلك في حال أن تم تناوله بكميات كبيرة وبصورة مستمرة، ومن هنا نشير إلى ضرورة تناول كميات لا بأس بها من هذا النوع من الزبادي؛ لكي لا تصاب بالأضرار التي يتضمنها.

زبادي يوناني ندى كم بروتين؟

في حال أن تناولت ما يعادل 100 جرام من الزبادي اليوناني، فسيكون لديك فرصة للحصول على نسبة بروتين تصل إلى 4.12 جرام تقريبًا، إلى جانب العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي يوفرها إلى الجسم، والتي تنعكس بالإيجاب على الصحة العامة.

هل الزبادي اليوناني مفيد للقولون؟

من بين المزايا التي يتضمنها الزبادي اليوناني هو أنه يحتوي على البروبايوتيك التي تمثل البكتيريا النافعة التي يحتاج إليها الجهاز الهضمي، ومن هنا نشير إلى أن هذا النوع يعمل على معادلة مستوى البكتيريا الضارة والمفيدة في المعدة؛ ما ينتج عنه تحسين عملية الهضم.

كما يعمل هذا النوع من الزبادي على تحسين صحة الجهاز الهضمي بصورة عامة؛ ما ينعكس بالإيجاب على صحة الأعضاء الأخرى والوظائف التي من المفترض أن تمارسها، ومن هنا نشير إلى أن هذا النوع من الزبادي يملك القدرة على التخلص من التهاب القولون، والمشاكل الصحية الأخرى التي تصيبه، على أن يتم الحصول على مشورة الطبيب المختص قبل البدء باستخدامه.

بذلك نكون قد انتهينا من الحديث حول زبادي يوناني، وتعرفنا على العديد من الوصفات التي يمكن إعداده من خلالها؛ لكي يتسنى لك إمكانية الاستفادة منه على النحو الأمثل.