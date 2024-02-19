طرق علاج تساقط الشعر في البيت بكل سهولة.. الطبيعي يكسب

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رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الرجال والنساء عن علاج تساقط الشعر في البيت، فهي من المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص، ومع ارتفاع أسعار الأدوية ومستحضرات التجميل، بدأ الكثيرون يلجئون لاستخدام الوصفات الطبيعية، واليوم قررنا أن نقوم بتقديم لكم طرق طبيعية لعلاج تساقط الشعر في المنزل.

علاج تساقط الشعر في البيت

الشاي الأخضر

من أبرز طرق علاج تساقط الشعر هي وصفة الشاي الأخضر، فقد أستطاعت أن تثبت مدى فاعليتها وقدرتها على علاج تساقط الشعر خلال وقت سريع، كما أنها تستطيع أن تحمي فروة الرأس، وفي نفس الوقت تقوم بتحسين بصيلات الشعر.

عصير البصل

من المعروف أن البصل قادر على تعزيز نمو الشعر، كما أنه يستطيع أن يعالج مرض الثعلبة البقعي بفاعلية شديدة، كما أن عصير البصل يمكنه أن يحسن الدورة الدموية بفروة الرأس، ولهذا ينصح بعصر بعض حبات من البصل واستخدام العصير في تدليك فروة الرأس، مع ضرورة تركه على الرأس لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن بعدها يمكنك القيام بغسله بنوع الشامبو المناسب.

صفار البيض