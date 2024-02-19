انت الأن تتابع خبر تعويضاً عن فقدانه عائلته.. رجل أعمال خليجي يفاجئ الجميع ويهدي وائل الدحدوح هدية لاتقدر بثمن تكفيه مدى الحياة لن تصدقوا ماهي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح الاعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح واحدا من الابرز الاعلاميين مؤخرافي الساحة، خصوصا بعد فقدانه للعديد من عائلته في الحرب الجارية.

ومؤخرا واثناء انتقاله لدولة قطر لأجل تلقي العلاج، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن منح الصحفي وائل الدحدوح هدية ثمينة من مواطن سعودي.

وبحسب ناشطين أهدى مواطن سعودي وائل الدحدوح 10 نخلات من تمرة عجوة المدينة ستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى الدحدوج نظير مواقفه المشرفة.

ونشر الدحدوح قبل أيام مقطعا مصورا عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ظهر فيه على سرير داخل مستشفى في العاصمة القطرية الدوحة خلال تجهزه لدخول غرفة العمليات، طالبا من متابعيه الدعاء له.

وكان الدحدوح قد وصل إلى العاصمة الدوحة لتلقي العلاح قبل أيام على متن طائرة إجلاء قطرية استقلها من العريش بعد خروجه من معبر رفح الحدودي.