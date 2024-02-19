بدون تكاليف باهظة.. فطـائر العشاء السريعة اعمليها لأولادك في وقت قليل بطعم شهي لا يقاوم بحشوة حلوة أو مالحة

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رياض - احمد صلاح - فطائر العشاء السريعة هي خيار مثالي لوجبة عشاء خفيفة وشهية، خاصةً عندما يكون الوقت ضيقًا وتحتاج إلى تحضير شيء سريع ومغذي لعائلتك، كما تتميز هذه الفطائر بإمكانية تحضيرها في الطاسة أو في الفرن، ويمكن حشوها بمكونات مختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة تحضير فطائر العشاء السريعة على طريقة الفطاطري.

فطائر العشاء السريعة اعمليها لأولادك في وقت قليل بطعم شهي لا يقاوم بحشوة حلوة أو مالحة

مكونات عمل فطائر العشاء السريعة

3 أكواب دقيق.

1 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

حشوة حسب الاختيار (جبن، زعتر، لحم مفروم، خضار، أو حشوة حلوة مثل الشوكولاتة أو السكر أو أي حشوة تفضلها).

طريقة عمل فطائر العشاء السريعة في الطاسة

في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الخميرة، السكر، والملح.

أضف الماء الدافئ والزيت وابدأ بالعجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

غطي العجينة واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

قسم العجينة إلى كرات صغيرة، وافردها على سطح مرشوش بالدقيق لتصبح دوائر رقيقة.

ضع الحشوة في منتصف كل دائرة، ثم اطوِ العجينة واضغط على الأطراف لإغلاقها.

سخن طاسة غير لاصقة على النار وضع الفطيرة في الطاسة.

اطهِ الفطيرة على نار متوسطة حتى تتحمر من الجانبين.

طريقة عمل فطائر العشاء السريعة في الفرن