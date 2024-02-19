انت الأن تتابع خبر عشبة ربانية سحرية تنبت في الشتاء تعد بأنها الحل النهائي للسرطان وعلاج فعّال لجلطات القلب وتقرحات المعدة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعَتَبُ بقلة الرجلة نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائيًا على الكوليسترول وهي

معروفة أيضًا باسم "البقله وهي

الفرفحينا" وهي نوعٌ من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة، تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض. علاج السرطان بعشبة الرجلة بقلة الرجلة أشبه إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش،

وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان. كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة. فوائد الرجلة يقول.

المهندس بخيت عبد السلام مدير الإدارة الزراعية ببلاط، أن البقلة نبات خضري ينبت "عشوائيًا "دون زراعته ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها ومنها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم،

فوائد البقلة الصحية والغذائية

تعتبر البقلة أو الرجلة من الخضروات الصحية والمغذية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. تحتوي البقلة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل فيتامين C والفيتامين K والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف الغذائية.

فوائد البقلة الصحية

تحتوي البقلة على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويدات والسابونينات التي تساهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

فوائد البقلة للجهاز الهضمي

تعزز البقلة ليونة المعدة وتساعد في عملية الهضم وتقليل الانتفاخ والغازات المعوية. كما أنها تساهم في تخفيف الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

فوائد أخرى للبقلة

بالإضافة إلى ذلك، فإن البقلة لها فوائد صحية أخرى مثل إيقاف التقيؤ والوحام لدى النساء الحوامل، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم. وقد أظهرت الدراسات أن تناول البقلة يمكن أن يساعد في علاج الصداع والحمى أيضًا.

فوائد البقلة لصحة القلب والأوعية الدموية

أجرى أحد الكيميائيين دراسة حول تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم، وتوصلوا إلى أن تناول البقلة يمكن أن يساهم في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية. وهذا يعني أن تناول البقلة يمكن أن يكون مفيدًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كيفية تناول البقلة بشكل صحي