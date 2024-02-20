انت الأن تتابع خبر لن تصدق عيناك صور غريبة للسعودية من الفضاء تُثير حيرة رائد فضاء فرنسي.. شاهد المفاجأة ؟ وما هو تفسير ها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت مجموعة من الصور التي التقطها رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، للسعودية من الفضاء حيرته؛ حيث وصفها في البداية بأنه بمثابة “غزو” شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة “باك مان”.

وعرض “بيكست” الصور على حسابه في “انستقرام” وعلق عليها قائلًا: “مشهد نراه كثيرًا أثناء التحليق فوق كوكبنا، أهي حبات بازلاء في الصحراء، أم غزو باك مان، أم مجموعة أقراص مضغوطة خاصة بالأرض؟”.

ووضح رائد الفضاء أن هذه الأشكال الدائرية، وموقعها في السعودية، هي مساحات زراعية؛ حيث تستخدم المياه الأحفورية التي تضخ من عمق كيلومترات تحت سطح الأرض وتنتشر إلى المحاصيل من المحور في شكل دائري.

وأضاف “بيسكيت”: “في المناطق التي تندر فيها المياه العذبة، تعد هذه طريقة لزراعة الغذاء، الذي يعتمد على المياه للازدهار، مثل جميع أشكال الحياة”، مبينًا أنه رغم أن موقع الأشكال الدائرية يبدو عشوائيًا، إلا أنه يتبع مواقع الخزانات الجوفية.