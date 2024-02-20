انت الأن تتابع خبر بدون الحاجة للرجيم .. أصالة نصري تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن بشكل فوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت النجمة السورية الشهيرة أصالة نصري عن حل سحري لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت القرفة والتي تساعد على تنظيم الشهية وتقليل الدهون في الجسم وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال عدة أسابيع.

وتؤكد الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن القرفة والزنجبيل والنعناع تساعد على تخفيض الشهية.

وتشير الخبيرة في حديث لـ URA.RU، إلى أن القرفة مع مشروب القهوة، يساعد على تعجيل عملية التمثيل الغذائي، وتطبيع مستوى السكر في الدم وتخفيض الرغبة بتناول الحلويات مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

وتضيف، وللنعناع خصائص مفيدة تساعد على تحسين عملية الهضم في حالة اتباع حمية غذائية معينة.

وتقول "يساعد الشاي المضاف له النعناع، على تنظيف الأمعاء، ويعتبر وسيلة جيدة في حالة الإمساك".

وتقترح الخبيرة عدم تجاهل الزنجبيل، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وإخراج المواد الضارة من الجسم.

وتضيف جميع هذه الطرق تكون مفيدة فقط في حالة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

ةأطلقت النجمة السورية أصالة نصري، قبل أيام، الجزء الثاني من ألبومها الغنائي “لحقت نفسي”، وذلك عبر قناة روتانا المنتجة للعمل وجميع منصات الاستماع الموسيقي.

ويضم الجزء الثاني من ألبوم “لحقت نفسي” 6 أغنيات وهي: “لحقت نفسي” من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع كريم أسامة، أغنية “نسيت” وهي من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، أغنية “عايشة حالة” وهي من كلمات هاني رجب، ألحان محمد عبية وتوزيع محمد ضياء، أغنية “أعراض الغياب” وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، ألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، أغنية “حديقة تلج”، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمود عيد، في حين حملت الأغنية السادسة من الألبوم عنوان “عشق الروح” وهي من كلمات هالة الزيات وألحان محمود الخيامي.