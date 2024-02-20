انت الأن تتابع خبر زيادة صادمة غير متوقعة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنوك المصرية والسوق السوداء .. إليكم اخر تحديث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من الأمور التي يرغب بمعرفتها الكثير من الأشخاص بشكل لحظي، حيث يخضع سوق العملات في مصر للكثير من التغييرات على مدار الساعة، الأمر الذي يستوجب تحديث الأسعار أول بأول لارتباطها بالعديد من القرارات الهامة،

ونظرًا للتأثير المباشر لسعر الدولار على سعر تداول الذهب في مصر، لذا نوضح الأسعار الرسمية المعلن عنها داخل أهم بنوك مصرية حتى هذه اللحظة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم أسعار جديدة نتيجة الارتفاع الذي شهده مقابل العملة المصرية خلال التعاملات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وقد جاء كما يلي داخل البنوك المصرية العاملة في مصر:

بلغ سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري في حالة الشراء سعر 30.75 جنيه، في حين سجل سعر البيع عند 30.85 جنيه.

سعر شراء الدولار داخل فروع بنك CIB بلغ سعر 30.85 جنيه في حالة الشراء أما عن سعر البيع فقد استقر عند 30.95 جنيه.

داخل فروع مصرف أبوظبى الإسلامي في مصر، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي عند مستوى بلغ 30.90 جنيهـ وسعر البيع استقر عند 30.95 جنيه.

أما عن سعر شراء الدولار داخل فروع بنك قطر الوطنى الأهلى QNB فقد استقر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و في حالة البيع بلغ سعر 30.95 جنيه للبيع.ما هو الدولار المجمد في مصر؟

هو الدولار المطبوع بشكل نظامي ويمتلك رقم تسلسلي ولكنه يحظر التعامل به، على الرغم من اختلافه الكبير عن الدولار المزور.

كيف نعرف الدولار الحقيقي؟

الدولار الحقيق الألوان الخاصة به زاهية، كما أنه يمتلك ملمس غير ناعم مثل الدولار المزورة.

ما هي الأموال المجمدة؟