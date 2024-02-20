انت الأن تتابع خبر "قطر وإلا الأردن"... سيدة الفلك ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة وتكشف من سيفوز ببطولة كأس أمم آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هنأت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف منتخبي الأردن وقطر بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت عبداللطيف في فيديو عبر قناتها على "يوتيوب": أهنئ المنتخبين العربيين الشقيقين بالتأهل لنهائي كأس آسيا وأرى أن قطر ستفوز بالبطولة بعد لقاء مثير مع الأردن".

وبلغت قطر حاملة اللقب والبلد المضيف، الأربعاء، نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها المثير في نصف النهائي على إيران 3-2، لتضرب موعدا مع الأردن في النهائي السبت المقبل.

وكان المنتخب الأردني أول الواصلين إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، ليبلغ النهائي الأول في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا.