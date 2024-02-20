انت الأن تتابع خبر معجزةٍ ربانية منزلة من السماء.. بذور هذه العشبة أذهلت الاطباء وتفوقت على الطب الحديث بمفعولها القوي الذي يقضي على السرطان كلياً! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتوى بذور الكمون على مواد طبيعية تعمل كمضادات للأكسدة، وهذا يعنى أن هذه المواد (تسمى apigenin و luteolin) وتمنع نجاح الجذور الحرة الصغيرة التى تهاجم الخلايا السليمة، وتساعدك مضادات الأكسدة على الشعور بأنك أكثر صحة وحيوية، كما أنها تساعد على منع بشرتك من التقدم فى السن، ومن أهم فوائده وفقًا لموقع healthline الطبى.



فوائد الكمون

1- له خصائص مضادة للسرطان

الكمون لديه القدرة على منع الخلايا السرطانية من التكاثر، وقد وجد الباحثون فى دراسة أخرى أنه من بين تسعة أعشاب وتوابل شائعة، كان الريحان والكمون أقوى النباتات المضادة للسرطان.

2- يساعد فى علاج الإسهال

أوصى ممارسو الطب التقليدى بالكمون لعلاج الإسهال لعدة قرون.

3 يساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم

تم استخدام الكمون كجزء من تجربة الأدوية العشبية لمرض السكرى، ونجح الدواء فى مساعدة مرضى السكرى على إدارة حالتهم.

4- يحارب البكتيريا والطفيليات

تم استخدام الزيت المستخرج من بذور الكمون كمبيد فعال لليرقات وعامل مطهر، حتى أن الزيت يقتل سلالات البكتيريا المقاومة للمطهرات الأخرى.

5- له تأثير مضاد للالتهابات

المكونات النشطة في بذور الكمون لها تأثير مضاد للالتهابات ومطهر، وهذا يعنى أنه إذا كنت تعانى من ألم أو التهاب يؤدي إلى حالات أخرى فإن الكمون في نظامك الغذائي قد يقاوم التأثيرات الالتهابية.

6- يساعد فى خفض نسبة الكولسترول

شحميات الدم مادة تساعد جسمك على التحكم في المستويات العالية من الدهون التى تؤذى القلب ومستويات الكوليسترول، والكمون له خصائص تقاوم نقص شحميات الدم.