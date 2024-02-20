انت الأن تتابع خبر حتى لو كنت عجوز بالعكاز..، استخدم القليل من القرنفل قبل دقائق من النوم واتفرج كيف ستصبح قوتك خارقة بالف حصان !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوائد القرنفل للمتزوجين في غرفة النوم كشفت الدراسات الطبية الحديثة والأبحاث العلمية والتجارب العملية قدرة القرنفل الهائلة في تعزيز الصحة الجنسية للرجال وجعلهم أكثر قدرة وقوة أثناء العلاقة الجنسية حيث يعمل القرنفل على زيادة الرغبة وتعزيز الانتصاب لدى الرجال وبالتالي زيادة مدة العلاقة بين الزوجين. كما يعمل القرنفل أيضا على زيادة تدفق الحيونات المنوية وتنظيف مجاريها ويساعد على تخليص الرجال من التوتر أثناء العلاقة وبالتالي زيادة فترة الانتصاب واستمرار العملية الجنسية لوقت طويل ما يجعل الطرفين يشعرون بالرضا.

وتأتي هذه الفوائد بسبب احتواء القرنفل

على العناصر الغذائية والمركبات الطبية اللازمة التي تقوم بتعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال حيث يحتوي على مركب الأوجينول ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية التي تعزز القدرة الجنسية وتساعد على التخلص من المشاكل الجنسية المختلفة. وللحصول على الفوائد المرجوة ينصح الخبراء بتناول 3 حبات من القرنفل يوميا قبل عشر دقائق من الذهاب إلى النوم ويمكن تناولها عبر وضعها في كوب من الحليب أو مضغها منفردة كما يمكن طحنها وإضافتها لوجبة العشاء حيث إن هناك طرق عديدة لتناوله. فوائد القرنفل للجنس هناك 5 فوائد رئيسية للقرنفل بالنسبة للجنس وهي كالتالي:

1- زيادة الشهوة الجنسية:

استخدم القرنفل منذ عقود لزيادة الشهوة الجنسية عند الرجال في قارة آسيا، وقد اعتاد الرجال فيما مضى على مضغ بضعة براعم أو عيدان من القرنفل لتعزيز نشاطهم الجنسي.

ويعود ذلك لزيادة مستويات التستوستيرون المسؤول عن الاستثارة الجنسية عند الرجال والنساء على حدٍ سواء.

لذلك فإن القرنفل يساعد على زيادة الاستثارة الجنسية وتعزيز النشاط الجنسي

.2- علاج سرعة القذف:

تحدث العديد من الخبراء عن فوائد القرنفل لسرعة القذف عند الرجال والذي قد يكون ناتجاً عن التوتر، ويعتقد أنها من أهم فوائد القرنفل للجنس.

يمكن الاستفادة من زيت القرنفل لسرعة القذف بخلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل من كأس من الحليب بالقرفة وشربه يومياً لمدة شهر واحد على الأقل للتغلب على مشكلة سرعة القذف. كما يمكن أن يستخدم زيت القرنفل موضعياً على الأعضاء التناسلية لعلاج سرعة القذف، وذلك بدهن الأعضاء التناسلية بزيت القرنفل لمدة ساعة ثم غسلها قبل الجماع.

3- علاج مشاكل الانتصاب: يساعد القرنفل على تعزيز التروية الدموية للأعضاء التناسلية،

كما أن فعاليته في زيادة مستويات التستوستيرون تساعد على علاج مشاكل الانتصاب عند الرجال. كما أن تعزيز مستويات التستوستيرون يؤدي إلى تقوية الانتصاب وبالتالي تعزيز الأداء الجنسي. وبالنسبة لكيفية استخدام زيت القرنفل للانتصاب، فيمكن دهن الأعضاء التناسلية والقضيب بزيت القرنفل لمدة ساعة قبل الجماع، ويجب غسل الزيت قبل النشاط الجنسي لتجنب تهيج الأعضاء التناسلية.-

زيادة عدد الحيوانات المنوية:

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات الضرورية لعملية تصنيع الحيوانات المنوية مثل فيتامين إي (بالإنجليزية: Vitamin E) مما يساعد على زيادة عددها، كما أن القرنفل يحسن من حركة الحيوانات المنوية، مما يعود بالفائدة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإخصاب. بالإضافة إلى الفيتامينات، يحتوي القرنفل أيضاً على العديد من المعادن، والبروتينات، والدهون الضرورية لصحة الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة الجسم وأعضائه كافة بما في ذلك الأعضاء التناسلية.5- تحسين عملية الإباضة: بالإضافة لفوائد القرنفل للجنس للرجال، يعتبر القرنفل مفيداً للنساء أيضاً، إذ بالإضافة إلى زيادة مستويات التستوستيرون وتعزيز الاستثارة الجنسية، يعزز القرنفل عملية الإباضة والهرمونات المسؤولة عنها. فوائد أخرى للقرنفل يمتاز القرنفل بأنه نبات غني بالفوائد الصحية لجسم الإنسان، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والمفيدة التي يحتاجها الجسم لتأدية وظائفه بكل كفاءة واقتدار، ويستخدم القرنفل لأغراض غذائية وطبية ودوائية كثيرة إذ يدخل في تركيب عدة وصفات طبية وغذائية وتجميلية تعزز صحة الجسم وتجعله يتمتع بالقوة اللازمة، كما يمتلك القرنفل قدرة كبيرة في علاج أمراض عدة يصاب بها جسم الإنسان مثل مرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي كما يقوم بمساعدة الكلى على تعزيز وظائفها ومعالجة مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة والقولون.

كما يعمل القرنفل أيضاً بطريقة خارقة على علاج المشاكل الذهنية وتقوية الذاكرة والقضاء على مشكلة النسيان وضعف الإنتباه والتركيز .

القيمة الغذائية لكل 100 جرام من القرنفل:القيمة الغذائية لكل 100 جرام من القرنفل: