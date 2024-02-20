انت الأن تتابع خبر أمطار شديدة والحرارة صفر.. أخطر 3 أيام في أمشير تضرب البلاد وتقلبات حادة في الطقس الساعات القادمة.. (الله يلطف بهم) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنكسر موجة استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة وعودة سقوط الأمطار والطقس البارد مرة أخرى إذ حذرت الأرصاد الجوية في بيان لها من عدم استقرار حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، ولذلك يجب على المواطنين توخي الحذر خاصة الفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذير من طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية تقلبات في الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعدم استقرار جوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة، مع تراجع درجات الحرارة على كافة الأنحاء على أن يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد

.درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات

وتوقعت الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة بشكل حاد على أن تسجل من 8 إلى 9 درجات مئوية في القاهرة الكبرى مع تكون فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

خريطة سقوط الأمطار