انت الأن تتابع خبر بالفيديو: "الصرامي" يكشف قصة غضب الأمير سلطان بن فهد من تصريح ل "البلوي" عام 2005.. وحقيقة تدخل الأخير في تغيير جدول الدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي سعود الصرامي، قصة إعلامية كاذبة تم ترويجها عام 2005، بعد مشاركة الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية. مشيرا إلى أن منصور البلوي بريء من تغيير جدول الدوري.

قصة كاذبة

وقال خلال لقاء مع "بودكاست على بياض" :"هناك قصة إعلامية كاذبة، الاتحاد شارك في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005، وحصل على المركز الرابع".

وتابع:"منصور البلوي أطلق تصريح وقال إن الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم يرسل معنا عضو من اتحاد القدم ليكون مع فريق الاتحاد، ورد النادي، موضحا أنه كان معهم المهندس حسن جمجموم وتم اختياره بعناية بحكم أنه كان رئيس الاتحاد السابق وعضو الشرف الحالي".

مبادرة

وأردف:" عاد نادي الاتحاد من اليابان، والأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، زعل من تصريح البلوي، ورتب بعض الرياضيين بمبادرة من فيصل عبد الهادي، لقاء بين الأمير ومنصور البلوي، ليذهب البلوي إلى مكتب الأمير ويقدم له جائزة اللعب النظيف، وجائزة المشاركة في كأس العالم كاعتذار، مشيرا إلى أنه كان موجودا أثناء اللقاء.

وأوضح أن الأمير استقبل البلوي بحفاوة وأثنى على مشاركة الاتحاد وزال العتب وانتهى كل شيء وهذا لأن الأمير شخص عظيم وصدره واسع ومنصور البلوي شخص محترم ويستحق.

تصريح