انت الأن تتابع خبر اتفرج : المعتزلة "زينب العسكري" تحسم الجدل وتعلن عودتها للتمثيل قريباً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، عن عودتها للشاشة قريباً.

وسمع في مقطع فيديو، صوت شخص يتحدث مع زينب العسكري، قائلا:"ترقبوها قريبا على الشاشة.. بتنوري يا سندريلا الشاشة".

الجدير بالذكر أن زينب العسكري كشفت قبل 3 سنوات لأول مرة سبب اعتزالها التمثيل، قائلة إنه النصيب، مشيرة إلى أنها شعرت بأن التمثيل لا يناسب زوجها ولا تحتاج له لذا قررت الابتعاد عن الفن والاعتزال.