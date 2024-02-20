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اتفرج : المعتزلة "زينب العسكري" تحسم الجدل وتعلن عودتها للتمثيل قريباً

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، عن عودتها للشاشة قريباً.

وسمع في مقطع فيديو، صوت شخص يتحدث مع زينب العسكري، قائلا:"ترقبوها قريبا على الشاشة.. بتنوري يا سندريلا الشاشة".

الجدير بالذكر أن زينب العسكري كشفت قبل 3 سنوات لأول مرة سبب اعتزالها التمثيل، قائلة إنه النصيب، مشيرة إلى أنها شعرت بأن التمثيل لا يناسب زوجها ولا تحتاج له لذا قررت الابتعاد عن الفن والاعتزال.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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