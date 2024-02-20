تحرر من ادوية الأنسولين وتمتمع بحياة خالية من الحرمان بكوب واحد فقط من هذه العشبة اللذيذة.. (متوفرة بكل بيت)

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رياض - احمد صلاح - يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعندما تتصلب الشرايين وتضيق بسبب ترسبات الكوليسترول والكالسيوم، يضطر القلب إلى الضغط بقوة أكبر لضخ الدم.

ويعد عصير الكرفس مصدرا جيدا للفيتامينات A وB وC وK ويتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في ترويض الالتهاب

وعلى الرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودا، أوضحت ليبرتي ميلز، خبيرة التغذية، كيف يمكن أن يساعدنا هذا الطعام الفائق في العيش لفترة أطول.

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