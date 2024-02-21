معجزة فاكهه مهملة سعرها رخيص تزرع في سوريا تقيك من الإمساك في 5 دقائق وتمنع ارتفاع السكر وتحمي شبكية العين من التلف وتعتبر الحل الأمثل لـ تساقط الشعر

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رياض - احمد صلاح - تنتشر سوريا بزراعة العنب في مناطق ريفية عديدة منها السويداء، ريف حمص، ريف طرطوس وريف اللاذقية. وتوجد مناطق أخرى لزراعة العنب إلا أن المناطق المذكورة أعلاه هي أبرز المناطق السورية التي تشتهر بتقديم أجود أنواع العنب.

ويعد العنب من أفضل فواكه فصل الصيف، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وفقا للخبراء فإن جميع أنواع العنب مفيدة بغض النظر عن النوع واللون لأنها تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة مثل ريسفيراتول ومركبات البوليفينول والكاتيكين واللوتين و الزياكسانثين. هذه المركبات تحمي من الشيخوخة المبكرة وتمنع الالتهابات في الجسم وخاصة في الرئتين. كما تمنع تجلط الدم، وتساعد في الحفاظ على البصر.

ونقدم لكم في هذه السطور فوائد العنب

دعم صحة القلب

يتميز العنب باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وضبط ضغط الدم والحد من الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية وتصلب الشرايين.

ضبط سكر الدم

يوفر العنب الأسود حماية كبيرة ضد الإصابة بداء السكري، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من البوليفينول، الذي يساهم في ضبط سكر الدم وتقليل مقاومة الأنسولين بالجسم، بحسب بعض الأبحاث.

مضاد للسرطان

يلعب العنب الأسود دورًا كبيرًا في الوقاية من الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان المعدة والثدي والكبد والغدة الدرقية والمبيض والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، بفضل خصائصه المقاومة للأورام الخبيثة.

الوقاية من الإمساك

يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف والماء، وكلاهمها يساهمان في تحسين عملية الهضم وإخراج البراز.

تحمي شبكية العين

يعود ذلك لاحتواء العنب على العديد من المركبات التي تقوم بحماية شبكية العين، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين المهمان للحفاظ على صحة العيون.

علاج بعض الأمراض الجلدية

وجد الباحثون أن مادة الأنثوسيانين الموجودة في العنب الأسود تعمل على علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب وحروق الشمس وفرط التصبغ وسرطان الجلد، بالإضافة إلى قدرتها على مكافحة شيخوخة البشرة.

تعزيز نمو الشعر