ببيضة واحدة فقط وبدون زبدة ولا سمنة بسكوت التمر الاقتصادي في الخلاط مغذي جدًا للأطفال بالطعم الاصلي!!

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رياض - احمد صلاح - بسكوت التمر هو واحد من الحلويات الشهية والمغذية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهو مثالي للأطفال كوجبة خفيفة صحية، ويتميز هذا البسكوت بأنه اقتصادي ولا يحتوي على زبدة أو سمنة، مما يجعله خيارًا صحيًا ومناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا، وإليك طريقة تحضير بسكوت التمر في الخلاط ببيضة واحدة.

ببيضة واحدة بدون زبدة ولا سمنة “بسكوت التمر الاقتصادي في الخلاط” مغذي جدًا للأطفال بالطعم الاصلي

بسكوت التمر الاقتصادي في الخلاط

المكونات:

بيضة واحدة.

1 ملعقة فانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

1 ونصف كوب من الدقيق.

ملعقة من النشا.

ذرة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

2 ملعقة من اللبن البودر.

تمر مفروم أو عجينة التمر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في الخلاط، ضع البيضة، الفانيليا، والسكر، واخلطهم جيدًا حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط.

في وعاء آخر، اخلط الدقيق، النشا، الملح، البيكنج بودر، واللبن البودر.

أضف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض والسكر في الخلاط، واخلط حتى تتكون عجينة متماسكة.

قسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردها قليلًا بين يديك.

ضع قطعة صغيرة من التمر في وسط كل قطعة عجين، ثم اغلق العجينة حول التمر لتشكيل كرة مرة أخرى.

يمكن تزيين سطح البسكوت بالضغط برفق باستخدام شوكة

أو قالب بسكوت.

سخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

رتب البسكوت على صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة.

اخبز البسكوت لمدة 10-12 دقيقة أو حتى تلاحظ تحول لون الحواف إلى اللون الذهبي الفاتح.

اترك البسكوت يبرد تمامًا قبل التقديم.

يمكن تقديم بسكوت التمر بجانب الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة ومغذية للأطفال والكبار.

نصائح لنجاح بسكوت التمر

يمكنك تعديل كمية السكر بالزيادة أو النقصان، خاصة إذا كان التمر المستخدم حلوًا جدًا.

للحصول على بسكوت أكثر هشاشة، يمكنك إضافة قليل من البيكنج صودا إلى العجينة.