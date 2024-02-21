كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها في 5 خطوات

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رياض - احمد صلاح - كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الناس، حيث أن البشرة الدهنية تعد من أكثر أنواع البشرة التي يصعب التعامل معها كما أنها معرضة بشدة للكثير من المشكلات مثل البثور وحب الشباب وغيرها من المشكلات التي تسبب إزعاج شديد لأصحاب تلك البشرة.

البشرة الدهنية هي تلك البشرة التي تفرز كمية كبيرة من الدهون مما يجعل لها مظهر لامع وهذا يسبب الإحراج لأصحاب تلك البشرة كما يعرضها للكثير من المشاكل، مما يجعل الكثير يبحث عن أفضل الطرق للعناية بتلك البشرة وتفتيحها.

ويكون دائمًا الهدف من روتين العناية بالبشرة الدهنية هو التحكم في كمية الزيوت التي تفرزها البشرة وذلك يتم من خلال استخدام غسول مناسب لها باستمرار، والتقشير المستمر وكذلك الحفاظ على الماسكات بالإضافة إلى الترطيب الجيد للبشرة، وهذا بجانب العديد من النصائح الأخرى التي نقدمها لك للعناية بتلك البشرة.

كيفية العناية بالبشرة الدهنية

تتميز البشرة الدهنية أنها من أكثر أنواع البشرة مقاومةً للشيخوخة حيث أنها تفرز الكثير من الزيوت كما أن مسامها واسعة مما يجعلها تقاوم التجاعيد التي تظهر مع التقدم بالسن إلا أن البشرة الدهنية كذلك بها العديد من العيوب والمشكلات مما يجعل أصحاب البشرة الدهنية يبحثون دائمًا عن كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها.

ويعد من أهم خطوات العناية بالبشرة الدهنية هي المحافظة على نظافتها باستمرار وذلك لأن البشرة الدهنية حساسة جدًا مما يجعلها تتأثر بشدة بما حولها من أوساخ وأتربة ومن أجل ضمان نظافة البشرة الدهنية بصفة مستمرة يجب استخدام غسول مناسب للبشرة الدهنية مرتين في اليوم بجانب استخدام تونر لتنقية البشرة وإزالة بقايا المكياج والأوساخ التي تظل عالقة بالبشرة حتى بعد غسلها بالغسول.

وكذلك من أهم خطوات حول كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها الترطيب الجيد للبشرة حيث أن الكثير من أصحاب البشرة الدهنية يظنون أن تلك البشرة لا تحتاج إلى الترطيب نظرًا لكمية الزيوت التي تفرزها البشرة بشكل طبيعي إلا أن الأمر ليس كذلك حيث أن تلك البشرة بحاجة إلى الترطيب المستمر مع مراعاة استخدام مرطب سريع الامتصاص ليكون خفيف على البشرة.

ومن المهم أيضًا التقشير المستمر للبشرة حتى نخلصها من الجلد الميت والزيوت المتراكمة عليها مما يحافظ على صحة البشرة ويجعلها تبدو دائمًا نضرة وخالية من الحبوب.

ومن الضروري كذلك استخدام واقي من الشمس قبل الخروج في النهار والتعرض لأشعة الشمس وكذلك تأكدي من إزالة المكياج بشكل جيد قبل الخلود إلى النوم للحفاظ على نضارة بشرتك.

عيوب ومشكلات البشرة الدهنية

البشرة الدهنية بها العديد من العيوب التي تزعج الكثير من الناس مما يجعلهم يبحثون باستمرار عن كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها، ومن تلك العيوب:

تظهر العديد من المشكلات في البشرة الدهنية مثل البثور السوداء وغيرها من المشكلات التي تنتج عن الزيوت التي تفرزها البشرة بكميات كبيرة.

تتعرض البشرة الدهنية كثيرًا لظهور حب الشباب، حيث يعد حب الشباب من أهم العلامات التي تدل أن بشرة الفرد دهنية.

تعاني البشرة الدهنية من المسام الواسعة والواضحة مما يسبب إزعاج للكثير من أصحاب تلك البشرة.

زيادة إفراز البشرة للزيوت والدهون يمنحها مظهر لامع مما يسبب كذلك إزعاج وإحراج للكثير من أصحاب البشرة الدهنية.

عند إهمال البشرة الدهنية وعدم العناية بها بشكل جيد قد تتسبب إفرازات الدهون الزائدة إلى حدوث التهابات وظهور الحبوب في البشرة وذلك نتيجة لضعف قدرة البشرة على مقاومة الميكروبات.

أطعمة يتجنبها أصحاب البشرة الدهنية

قبل البحث عن كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها لابد من معرفة الأسباب التي تنتج عنها البشرة الدهنية، البشرة الدهنية قد تنتج عن العديد من العوامل منها عوامل وراثية أو عوامل أخرى خارجية مثل المناخ والظروف الجوية بالبيئة المحيطة بالإنسان، استخدام منتجات تجميل قاسية على البشرة قد ينتج عنه بشرة دهنية.

كما أن النظام الغذائي الذي يتبعه الفرد يتحكم بشدة في صحة بشرة الإنسان، لذا هناك عدة أطعمة ينصح أصحاب البشرة بتجنبها للحفاظ على بشرتهم، ومن تلك الأطعمة:

الحليب ومنتجاته: حيث أن اللبن ومنتجات الألبان تزيد من المشاكل التي تتعرض لها البشرة الدهنية، وإذا لزم الأمر فينصح باستخدام لبن قليل السعرات الحرارية.

الشيكولاتة: وذلك بسبب نسبة السكر العالية بها والتي تؤدي إلى حدوث التهابات بالبشرة، وينصح باستبدال الشيكولاتة العادية بالشيكولاتة الداكنة، مع الحرص كذلك على استخدامها بمعدل معتدل يتمثل في مرة واحدة كل 15 يوم.

الأطعمة المقلية والوجبات السريعة: وذلك نظرًا لما تحتوي عليه تلك الأطعمة من كميات زيت كبيرة والتي لا يتمكن الجسم من استيعابها مما يؤدي إلى ظهور البشرة الدهنية.

اللحوم الحمراء: وذلك لما تحتوي عليه من دهون حيوانية حتى إذا كنت ممن يحبون تلك اللحوم فلا يجب تناولها بصفة يومية حيث أن لها عدة أضرار على البشرة الدهنية.

وبجانب تجنب تلك الأطعمة يجب على أصحاب البشرة الدهنية كذلك البعد عن الضغط النفسي إذا كانوا يبحثون عن كيفية العناية بالبشرة الدهنية وتفتيحها، وذلك لأن البشرة الدهنية لأن الجسم أثناء التوتر والضغط النفسي يصدر هرمون الكورتيزول وهو هرمون يسبب الشيخوخة المبكرة كما يعمل على تقليل الكولاجين في البشرة مما يؤدي إلى انخفاض نضارة البشرة وحيويتها.

فالبشرة الدهنية رغم حساسيتها الشديدة وصعوبة التعامل معها إلا أن العناية بها ممكنة من خلال اتباع بعض الإرشادات.

إرشادات للعناية بالبشرة الدهنية