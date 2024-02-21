انت الأن تتابع خبر ماسك الزبادي والكركم.. هيخلصك من كل مشاكل البشرة.. جربيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع ماسك الزبادي والكركم أن يثبت أنه أحد الوصفات الطبيعية الفعالة التي يمكنها أن تقوم بعلاج العديد من مشاكل البشرة، فيمكنه أن يقوم بالتخلص من الشوائب وبثور البشرة، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يقوم بتتيح البشرة، ويكسبها النضارة والإشراق، كما يمكنه أيضًا أن يقضي على علامات الإرهاق، واليوم سوف نقدم لكم مكونات هذا الماسك وطريقة تحضيره واستخدامه.

ماسك الزبادي والكركم

المكونات المطلوبة

ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

طريقة التحضير