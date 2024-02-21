انت الأن تتابع خبر ماسك الزبادي والكركم.. هيخلصك من كل مشاكل البشرة.. جربيه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استطاع ماسك الزبادي والكركم أن يثبت أنه أحد الوصفات الطبيعية الفعالة التي يمكنها أن تقوم بعلاج العديد من مشاكل البشرة، فيمكنه أن يقوم بالتخلص من الشوائب وبثور البشرة، بالإضافة إلى أنه يستطيع أن يقوم بتتيح البشرة، ويكسبها النضارة والإشراق، كما يمكنه أيضًا أن يقضي على علامات الإرهاق، واليوم سوف نقدم لكم مكونات هذا الماسك وطريقة تحضيره واستخدامه.
ماسك الزبادي والكركم
المكونات المطلوبة
- ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج.
- ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.
طريقة التحضير
- ماسك الزبادي والكركم يمكنه أن يقوم بعلاج جميع مشاكل البشرة، كما يمكنه أن يزيد من نضارتها، كما أنه يعتبر علاج آمن وفعال، يجعلك تحصلين على أفضل النتائج بعيدًا أن المساحيق التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية، التي من المؤكد أنها تسبب الضرر للبشرة على المدى البعيد.
- ويمكنك تحضير ماسك الزبادي والكركم في المنزل بكل سهولة، وذلك عن طريق القيام باتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة، ففي البداية يجب أن تقومي بإحضار وعاء صغير وعميق، ثم قومي بوضع به الزبادي والكركم، ثم قومي بخلطهم مع بعضهم البعض لحين الحصول على عجينة متجانسة.
- من بعدها قومي بغسيل بشرتك، ثم قومي بتجفيفها جيدًا، ومن بعدها قومي بتوزيع الماسك على وجهك ورقبتك بالكامل، ومن الضروري أن تتركي الماسك على بشرتك لمدة عشرون دقيقة، ثم قومي من بعدها بشطف وجهك بالماء الفاتر، ثم قومي بغسله مرة أخرى بالماء البارد، وللحصول على أفضل وأسرع النتائج يجب أن تكرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع.