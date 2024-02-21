انت الأن تتابع خبر العناية بالشعر.. زيوت طبيعية لا يمكن الاستغناء عنها.. جبنالك سر جمال الشعر الهندي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كي تحصلي على الشعر الطويل والملمس الحريري، فالأمر يحتاج منك العناية بالشعر، فهناك العديد من طرق العناية بالشعر، فهناك بعض أنواع الزيوت التي لا يمكن الاستغناء عنها للحصول منها على العناية المثالية للشعر، ولهذا فقد قررنا اليوم أن نقوم بتقديم لكم بعض من هذه الزيوت وفوائدها العديدة.

زيوت طبيعية للعناية بالشعر

زيت اللوز

يستطيع أن يقوم زيت اللوز بتنعيم الشعر، فسوف تحصلين من خلاله على شعر أكثر نعومة، وأسهل في التصفيف والتمشيط، كما أن زيت اللوز يمكنه أن يعزز نمو الشعر، فيجعله أكثر قوة، ويعمل على تقليل تقصف أطرافه، وهذا يرجع لاحتوائه على فيتامين هـ، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة، فهو يستطيع أن يحمي شعرك من الإجهاد البيئي، وبالتالي يصبح شعرك أكثر صحة.

كما أن زيت اللوز يمكنه أن يساعد على إصلاح ما بالشعر من أضرار، بالإضافة إلى أنه يعمل على إعادة بنائه، بالإضافة إلى قيامه بترطيب الشعر من بعد تعرضه لاشعة الشمس، أو القيام باستخدام المعدات الساخنة.

زيت الارجان

يحتوي زيت الارجان على فيتامين Eن وعلى الأحماض الدهنية، وهذا يعني أنه يستطيع أن يحمي فروة الراس من العديد من الأضرار التي تتسبب فيها الحرارة الناتجة عن أجهزة التصفيف، التي نلجأ لاستخدامها في بعض الأوقات، فمن خلال اضافة بعض القطرات من زيت الارجان بعد أو قبل تصفيف الشعر، يمكنك حمايته من الاضرار.

زيت جوز الهند