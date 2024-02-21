انت الأن تتابع خبر هل إعادة تسخين اللحوم والبيض والسبانخ يسبب الإصابة بالسرطان؟.. "الخضيري" يجيب ويحسم الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أستاذ المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة تسبب إعادة تسخين بعض الأطعمة في الإصابة بمرض السرطان.

وتلقى الخضيري، سؤالا عبر حسابه على منصة إكس بشأن المقاطع المنتشرة والتي تحذر من إعادة تسخين "السبانخ" لاحتوائه على النترات، والبيض، وبعض أنواع اللحوم كونها تسبب سرطانًا.

وقال: إن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو أي مرض.