لو عنـدك حبتين فقط من الباذنجان اعملي أحلى وأخف وصفة بابا غنوج بطريقة جديدة سهلة وسريعة!!

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رياض - احمد صلاح - طريقة جديدة لعمل بابا غنوج بمذاق مميز رائع، طبق من الطباق الشرقية الشهير في الوطن العربي، نوع من المقبلات المتبلة أساس الوصفة من الباذنجان المشوي لذلك فتكون الطعام خفيف على المعدة ومن الأطعمة الصحية المناسبة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن الزائد، ومع إضافة بعض الخضراوات تكون وجبة متكاملة العناصر الغذائية، تقدم كنوع مثل السلطات ويمكن تناولها بأكثر من طريقة حسب الذوق.

لو عندك حبتين باذنجان اعملي أحلى وأخف وصفة بابا غنوج بطريقة جديدة سهلة وسريعة

مقادير البابا غنوج

2 حبة باذنجان كبيرة.

بصلة متوسطة الحجم مفروم.

ثمرة طماطم منزوعة البذور مقطعة مكعبات.

نصف حبة فلفل ألوان مقطعة مكعبات.

فص ثوم مفروم.

ملح وفلفل اسود.

كمون مطحون.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

ربع كوب بقدونس مفروم.

ملعقتين زيت زيتون أو زيت نباتي.طريقة عمل الباذنجان المشوي بالخضار

هذه الوصفة من الوصفات القديمة جداً ولمن يتم إضافة بعض المكونات والتوابل لكي تصبح وصفة بمذاق جديد،

يمكن تحضيرها في رمضان بجانب بطاطس محمرة أو تقدم مع العيش والخضراوات الورقية مثل الجرجير، أما عن طريقة التحضير كالتالي:-

أولاً اغسلي الباذنجان ثم اعملي فتحات بواسطة السكين.

رصي الباذنجان في صينية ثم يدخل الفرن حتى يتم الشواء.

بعدما ينضج قومي بتقشير القشرة الخارجية مع نزع الجزء الأخضر العلوي للباذنجان.



قطعي الباذنجان المشوي مربعات، ثم ضعيه في وعاء عميق.

ضيفي البصل المفروم والفلفل المقطع والطماطم.

ثم فص الثوم المفروم، يليه التوابل والملح حسب الرغبة.

ضعي عصير الليمون، ثم اخلطي المكونات كلها حتى تمتزج تماماً.