انت الأن تتابع خبر بالفيديو... رحالة عماني يروي كواليس سيرهم 52 يوما على الأقدام للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق تقرير لقناة " الإخبارية" كواليس رحلة استغرقت 52 يومًا قام بها عدد من الرحالة من سلطنة عمان للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس بالمملكة.

وقال أحد الرحالة العمانيين، إن الفكرة بدأت مع تشكيل فريق رياضي بولاية سدح للسير والمغامرات، وتقدمت بطلب للسلطات، لإحياء ذكرى مسيرة الآباء والأجداد وصولًا إلى الأراضي المقدسة.

وتابع: "المسيرة بدأت عبر صحراء اليمن ودخلنا المملكة من معبر الوديعة ووصلنا الآن، إلى نجران".

وأكمل: اليوم كان لنا شرف لقاء صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، واستمرت الرحلة لـ52 يومًا".

واختتم: "لنا شرف المشاركة في احتفالات يوم التأسيس.. حبينا نُشارك في هذه المناسبة التاريخية".