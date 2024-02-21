انت الأن تتابع خبر طال انتظارها لسنوات كثيرة.. تطبيق واتساب يطلق ميزة جديدة تُسعد ملايين المستخدمين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق تطبيق الدردشة WhatsApp خلال الفترة الماضية العديد من الميزات الجديدة التي تسهل من استخدام تطبيق الدردشة والتواصل الأكثر شعبية حول العالم، حيث وفرت على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد وأيضا مزيد من التحكم والخصوصية، وفي هذا الإطار أعلن تطبيق واتساب منذ عدة أسابيع عن ميزة خصوصية جديدة لإضافة طبقة إضافية من الأمان.

ميزة جديدة للواتساب

أتاح تطبيق المراسلات الفورية «واتساب» ميزة جديدة إلى مستخدميه والتي تعرف بالعرض لمرة واحدة حيث تسمح بإمكانية إرسال المحادثات والرسائل الصوتية التي تُسمع لمرة واحدة، أي تختفي بمجرد سماعها أو مشاهدتها من المتلقى،

ضمانا على حصول المستخدم خصوصية أكثر، مما تدفعه إلى مشاركة ما يدور في باله مع أصدقائه وهو مطمئنًا، بأنه لا يمكن الاحتفاظ، حيث لا يمكن للرسائل المرسلة بواسطة هذه الميزة أن تُحفظ في جهاز المستلم،

ولا يمكن مشاهدتها أو سماعها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها، أو مشاركتها بأي طريقة، وتنتهي صلاحيتها في حال لم تُفتح خلال 14 يومًا من إرسالها.

كيفية تفعيل الميزة الجديدة

أوضحت شركة «واتس اب» عبر مركز المساعدة على موقعها الرسمي، خطوات وطريقة تفعيل الميزة الجديدة وهي كالتالي:افتح دردشة فردية أو جماعية.

انقر على أيقونة المشبك التي تتيح لك اختيار أحد الوسائط لإرسالها.

ثم انقر على كاميرا لالتقاط صورة جديدة أو مقطع فيديو جديد باستخدام الكاميرا، أو على المعرض لاختيار صورة أو مقطع فيديو من جهازك.

في هذه الخطوة سيظهر لك أيقونة جديدة عبارة عن دائرة متقطعة بداخلها الرقم «1»، قم بالنقر عليها.

انتظر لكي تتحول هذه الأيقونة إلى اللون الأخضر، فهذا يعني أنك في وضع العرض لمرة واحدة.

بعد إرسالها سترى مؤشر «تم فتحها» في الدردشة بمجرد مشاهدة المستلم للوسائط.

خطوات ارسال رسائل صوتية للعرض مرة واحدة

افتح دردشة فردية أو جماعية.

مرر لأعلى لتثبيت وضع التسجيل الحر.

قم بالضغط المستمر للتسجيل.

انقر على على الدائرة المتقطعة التي بداخلها الرقم «1».

عندما تتحول هذه الأيقونة إلى اللون الأخضر كذلك، فهذا يعني أنك في وضع العرض لمرة واحدة.

انقر على مؤشر الإرسال.

ستشاهد مؤشر الفتح في الدردشة

عندما يقوم المستلم بفتح الرسالة الصوتية المرسلة للعرض لمرة واحدة.

زيادة الخصوصية في تطبيق الواتساب

وفيما يتعلق لإطلاق منصة «واتساب» هذه الميزة، من أجل إضافة طبقة أخرى من الخصوصية والأمان إلى الرسائل، حيث يستطيع مستخدمي الواتساب من خلال هذه الميزة السماح بمشاركة المعلومات الحساسة،

باستخدام الرسائل الصوتية بشكل آمن،