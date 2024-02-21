انت الأن تتابع خبر بالفيديو.. مصممة أزياء تكشف عن أغرب طريقة للحفاظ على الملابس التراثية من التلف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت كاملة عابد مصممة أزياء تراثية، كيفية الحفاظ على الملابس التراثية من التلف.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: " القرنفل يحافظ على الملابس التراثية من التلف ويحفظها برائحة جميلة وبنفس اللون". مشيرة إلى أنه يتم وضع القرنفل كاملا ويتم رشه على الملابس.

وأوضحت أن القرنفل يحافظ على الملابس العادية أيضا.

القرنفل يحافظ على الملابس التراثية من التلف ويحفظها برائحة جميلة