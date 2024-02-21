انت الأن تتابع خبر بالفيديو: مشعل السديري يعلن انتهاء تصوير "تجسيد رحلة مانع المريدي" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الطيار السعودي، مشعل السديري، عن انتهاءه من أعمال تصوير الجزء الجوي من فيلم "رحلة وطن" لصالح هيئة بوابة الدرعية بمناسبة يوم التأسيس.

وكتب عبر حسابه بمنصة " أكس": بفضل الله عز و جلّ وتوفيقه تم الانتهاء من أعمال تصوير الجزء الجوي من فلم رحلة وطنّ".

وأضاف"حفظ الله وطننا الغالي مليكا و قيادة و شعبا"، مرفقا مقطع فيديو يتحدث خلاله عن " استعدادات تصوير فيلم رحلة وطن".

وتحدث في مقطع الفيديو، الأمير محمد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، راعي " رحلة وطن".

وأكد أن رحلة وطن " تجسد رحلة مؤسس الدرعية الأمير، مانع المريدي، رحمه الله، عندما قدم من المنطقة الشرقية إلى الدرعية منذ تقريبا ٦٠٠ سنة".