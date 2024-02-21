مشروبات لذيذة مش هتستغنى عنها في فطار رمضان…اليكي سيدتى قائمة عصائر متنوعة لشهر رمضان نوعي وجددي لأولادك

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رياض - احمد صلاح - قائمة عصائر متنوعة لشهر رمضان، العصائر والمشروبات من أهم مكونات موائد الإفطار في رمضان ولا يمكن الاستغناء عنها حتى وإن كان رمضان قي الشتاء فعادة ما يفضل الكثيرون تناول العصير على الإفطار. تتنوع أنواع العصائر من بلد لأخرى، لكن مصر بها جميع أنواع العصائر حتى تلك المعروفة في البلاد الخليجية.

مشروبات مش هتستغنى عنها في رمضان…اليكي سيدتى قائمة عصائر متنوعة لشهر رمضان نوعي وجددي لأولادك

قائمة عصائر متنوعة لشهر رمضان توجد العديد من العصائر الطبيعية والعصائر البودرة وتختلف الأذواق كلا وفقا لما يفضله

قمر الدين

عبارة عن مشروب مشمش مجفف ومنتشر في كل البلدان العربية، هو من الأصل مشروب سحري يساعد في الارتواء من العطش لفترات طويلة، يعد قمر الدين من المشروبات سهلة الإعداد وطعمه لا مثيل له.

الخروب

مشروب مميز في موائد رمضان يتم تحضير الخروب من خلال نقعه لعدة ساعات ثم غليه وإضافة السكر إليه ويوضع في الثلاجة لحين الإفطار، مشروب الخروب منتشر في كل بلاد البحر المتوسط.

السوبيا

مشروب رمضاني مفضل في مصر والسعودية وهى عبارة عن زبيب وشوفان وشعير وخبز جاف تنقع هذه المكونات وعندما تصفى يضاف إليها السكر وهكذا تتكون السوبيا وتكون ذات لون أبيض في مصر، لكن في السعودية يغيرون لونها عند إضافة لون الفراولة أو الزبيب إليها.

الجلاب

يتميز بانتشاره بكثرة في دول الشرق الأوسط ويتم إعداد الجلاب من دبس العنب وماء الورد ورائحة البخور والتمر ويتم شرب الجلاب بارد أو به قطع ثلج إلى جانب الزبيب أو الصنوبر.

اللوز الأبيض

عصير مميز وهو مشروب تونسي يتكون من اللوز المقشر المضاف إليه ماء الورد والسكر والماء وتضرب المكونات في الخلاط جيدا ثم يضاف إليها اللبن بعد قليل وتخلط المكونات مرة أخرى وتصفى وتقدم بارد.

عرق سوس