وداعا للشيخوخة والزهايمر.. تمرين ذهني سهل يعزيز ويحسن الذاكرة ومكافح للخرف…اكتشف السر وارفع من مستوى تركيزك وودع الخوف من العمر!

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رياض - احمد صلاح - في هذا المقال، سنتحدث عن كيفية تحسين الذاكرة والحفاظ عليها خلال مرحلة البلوغ. يعد التدريب المعرفي المنتظم واحدًا من أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والحفاظ عليها.

وفقًا للبروفيسورة إيرينا روشينا، خبيرة في علم النفس العصبي وعلم النفس المرضي للنمو، يمكن أن يكون التدريب المعرفي مفيدًا جدًا في هذا الصدد.

تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس

تعتبر تقنية فيبوناتشي وتقنية فيثاغورس من بين التقنيات الفعالة لتحسين الذاكرة. في تقنية فيبوناتشي، يتم قول سلسلة رقمية بين الشخص ونفسه، حيث يكون كل رقم جديد هو مجموع الأرقام السابقه

أما في تقنية فيثاغورس، فيجب أن نتذكر جميع الأحداث التي حدثت على مدار اليوم بالتفصيل في المساء دون الإخلال بتسلسلها.

تمارين أخرى لتحسين الذاكرة

بالإضافة إلى التقنيات المذكورة، هناك تمارين أخرى يمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الاحتساب الذهني وحل الكلمات المتقاطعة وألعاب أخرى مماثلة فعالة في هذا الصدد. كما يمكن أن يساعد تذكر تفاصيل أحداث من الحياة الماضية على تحسين الذاكرة.

التدريب المعرفي المنتظم

يوصى بممارسة التدريب المعرفي المنتظم لمدة 20-30 دقيقة يوميًا لتحسين الذاكرة والحفاظ عليها. يمكن أن يشمل التدريب المعرفي حل الألغاز وحل الألعاب العقلية وتذكر التفاصيل الهامة. من المهم أن يكون التدريب منتظمًا ومنظمًا للحصول على أفضل النتائج.الاهتمام بصحتك العامة لتحسين الذاكرة

تعتبر الاهتمام بصحتك العامة أمرًا هامًا للحفاظ على الذاكرة وتحسينها. يوصى بممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الغذاء الصحي.

كما يجب عليك تجنب التوتر والقلق الزائد،

حيث يمكن أن يؤثران سلبًا على الذاكرة.توضح البروفيسورة روشينا أن الذاكرة هي وظيفة عقلية معقدة عليا، وتعتمد فعالية الحفظ على عدة أسباب، مثل حالة الصحة الجسدية والنفسية للشخص. ولذلك، فإن تدريب الذاكرة في مرحلة الطفولة

الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية اليومية

من المهم أن تستمتع بممارسة التمارين الرياضية اليومية عن طريق اختيار التمارين التي تستمتع بها وتجعلك تشعر بالراحة.

يمكنك أيضًا تجربة ممارسة التمارين مع أصدقائك أو الانضمام إلى نادي رياضي للحصول على دعم وتحفيز إضافي. الاستمتاع بالتمارين يجعلها أكثر متعة ويزيد من احتمالية استمراريتك في ممارستها.

تأثير التغذية على ممارسة التمارين الرياضية

تأكد من تناول وجبة متوازنة وصحية قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية اليومية. يجب أن تحتوي الوجبة على مصادر جيدة من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية لتوفير الطاقة اللازمة للجسم. تناول وجبة متوازنة يساعد في تعزيز الأداء الرياضي وتعزيز التعافي بعد التمارين.أهمية الاستراحة والاسترخاء بعد التمارين

لا تنسَ أخذ فترات استراحة بعد ممارسة التمارين الرياضية اليومية للسماح للجسم بالاسترخاء والتعافي. يمكنك أيضًا ممارسة التمارين التنفسية أو تدليك العضلات لتخفيف التوتر وتعزيز الاسترخاء. الاستراحة والاسترخاء يساعدان في تجديد الطاقة وتقليل خطر الإصابة بالإجهاد العضلي.

فوائد ممارسة التمارين الرياضية اليومية

ممارسة التمارين الرياضية اليومية أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية. إنها وسيلة فعالة لتحسين القوة العضلية والتحكم في الوزن وتعزيز القدرة التنفسية وتقوية الجهاز القلبي الوعائي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين الرياضية اليومية على تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر والقلق.

نصائح لممارسة التمارين الرياضية اليومية بانتظام