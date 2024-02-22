انت الأن تتابع خبر "طلعت ودمعتي على خدي".. بالفيديو .. الإعلامية السعودية "نوف العبدالله" تكشف سبب استبعادها من تقديم الأخبار على شاشة التلفزيون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الإعلامية السعودية " نوف العبدالله " خلال لقاء مع البرنامج " ع السيف" ، سبب تخليها عن تقديم الأخبار على شاشة التلفزيون والتوجه إلى الإذاعة.

وقالت نوف خلال اللقاء : أنا ما تركت الإعلام هو اللي تركني .. تعرضت لمضايقة وأنا على إحدى النشرات على الهواء من زميل ، وللأسف كان قرار تعسفي من مدير القناة التخلي عني .

وتابعت: هذا قرار ذكوري تعسفي .. المشكلة هو ضايقني ليش أنا يتم التنازل عني . مٌضيفه: أنا قعدت أطرد وراء حلم 4 أو 6 سنوات ييجي واحد وينهي .

وواصلت: المدير التعسفي شالني من الشاشة وحولني إلى الإذاعة ، وطلعت من عند الشاشة دمعتي على خدي لأني أحب كرسي الأخبار جدا .

واستكملت : رحت الإذاعة وتتلمذت من أول وجديد وتعلمت الصوت ومهاراته ، وكيف أني أقاتل عشان مستمع الإذاعة ما يشيلني ويسمعني " من خلف المايك معكم أختكم نوف العبدالله" ، وكثير راسلوني .

أردفت ، صرت مذيعة متمكنة ومسكت برامج ونقل الصلاة وأحاديث ، وعقب سنه قابلت هذا المدير التعسفي ، قلت له " أنت لك دين على رقبتي كبير .. والله لو قعدت من هنا لبكرا ما أقدر أرد دينك ".

واستطردت : أنت خليتني أروح هناك وتعلمت من أول وجديد ، الإذاعة ما فيها تسكن تسلم وها الأشياء حق الإعلاميين ، الإذاعة لا لازم حتى الحرف ونطقه .

"قرار ذكوري تعسّفي من مدير القناة .. بعد تعرضي لمضايقة من زميلي"

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