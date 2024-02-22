انت الأن تتابع خبر ودعي الشيب .. طريقة الملح للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعه مرة أخرى وبدون صبغات ضارة او مجهود.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيب يظهر على الشعر مع التقدم في العمر فتحتاج الكثير من السيدات إلى إخفائه وتغطيته بشكل تام، ولذلك من الممكن الاعتماد على وصفات طبيعية تعتبر من أفضل الحلول التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، وتلك الخلطات الطبيعية من أبرزها وصفة الملح التي تعمل على إزالة الشيب تماما والتخلص منه،

ويعمل على ترطيب الشعر في نفس الوقت حيث يمكن الاعتماد على هذه المكونات التي تسهم في ظهور الشعر بمظهر جيد والتخلص من الشعر الأبيض، ومن خلال السطور المقبلة نتعرف على مكونات مزيج الملح.

الملح للقضاء على الشعر الأبيض

تحتاج وصفات الشعر الأبيض إلى الاستمرارية وهو ما يسهل من تغطية الشيب تماما والتخلص منه، حيث توجد عدة طرق أبرزها طريقة التخلص من الشعر الأبيض عن طريق استعمال الملح، ومن الممكن أن تقومي بتحضير خليط الملح الذي يخفي الشيب تماما من خلال استعمال تلك المكونات الآتية:مكونات عمل وصفة الملح

2 ملعقة من الملح.

2 ملعقة من مسحوق الحنة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من القهوة.

خطوات تحضير وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض

من الممكن تحضير خليط الملح من خلال متابعة تلك الخطوات المقبلة:

يتم استخدام وعاء ملائم ونضع فيه الملح مع الخل الأبيض ويتم تقليب المكونين معا.

بعد ذلك يتم وضع بقية المكونات وتقليبها جيدا حتى تتجانس كل المقادير.يجب أن يكون الخليط خالي من أي تكتلات، ويمكن استعمال الخليط على الشعر وتغطيته ساعة كاملة بهذا الخليط.

يمكنك أن تقومي بغسل الشعر جيدا باستعمال الماء والشامبو الطبيعي ومن المفضل استعمال وتكرار استخدام ماسك الملح للتخلص من الشعر الأبيض.تساعد وصفة الملح على إخفاء الشعر الأبيض، والتخلص تماما من وجود تجاعيد الشعر وتنعيمه حيث تعد تلك التركيبة من الملح وبقية المكونات تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه.

هناك وصفة أخرى تعمل على القضاء على الشعر الأبيض عن طريق خلط 5 ملاعق من القهوة مع ملعقتين من الحناء مع كوب من الماء ويتم مزج جميع المكونات جيداً في وعاء حتى تحصلي على مزيج متجانس ثم بعد ذلك قومي بوضع الخليط على شعرك وفروة رأسك ثم بعد ذلك غطي شعرك بقبعة الاستحمام واتركي المزيج لمدة 4-5 ساعات ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم.الحناء والكركم للقضاء على الشعر الأبيض