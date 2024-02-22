انت الأن تتابع خبر ودعي الشيب .. طريقة الملح للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعه مرة أخرى وبدون صبغات ضارة او مجهود.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيب يظهر على الشعر مع التقدم في العمر فتحتاج الكثير من السيدات إلى إخفائه وتغطيته بشكل تام، ولذلك من الممكن الاعتماد على وصفات طبيعية تعتبر من أفضل الحلول التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، وتلك الخلطات الطبيعية من أبرزها وصفة الملح التي تعمل على إزالة الشيب تماما والتخلص منه،

ويعمل على ترطيب الشعر في نفس الوقت حيث يمكن الاعتماد على هذه المكونات التي تسهم في ظهور الشعر بمظهر جيد والتخلص من الشعر الأبيض، ومن خلال السطور المقبلة نتعرف على مكونات مزيج الملح.

الملح للقضاء على الشعر الأبيض

تحتاج وصفات الشعر الأبيض إلى الاستمرارية وهو ما يسهل من تغطية الشيب تماما والتخلص منه، حيث توجد عدة طرق أبرزها طريقة التخلص من الشعر الأبيض عن طريق استعمال الملح، ومن الممكن أن تقومي بتحضير خليط الملح الذي يخفي الشيب تماما من خلال استعمال تلك المكونات الآتية:مكونات عمل وصفة الملح

2 ملعقة من الملح.

2 ملعقة من مسحوق الحنة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من القهوة.

خطوات تحضير وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض