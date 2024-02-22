انت الأن تتابع خبر "أمطار ودرجات حرارة متذبذبة" .. بالفيديو: متحدث "الأرصاد" يكشف عن موعد دخول فصل الربيع وتفاصيل الحالة الجوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن موعد دخول فصل الربيع وتفاصيل الحالة الجوية.

وقال خلال مداخلة مع قناة العربية: "نستعد لطوي فصل الشتاء أرصاديا في بداية 1 مارس ونبدأ في دخول فصل الربيع، والذي يعد فصل انتقالي، وعادة تتذبذب فيه درجات الحرارة ويميل إلى أجواء دافئة نسبيا مع تقلبات في الأجواء وقد نشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد على بعض المناطق في المملكة" .

وأضاف:" نتوقع خلال شهر مارس استمرار انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية من المملكة وتكون البرودة نسبية، مع الاعتدال في بعض مناطق المملكة، وفرص هطول الأمطار واردة خلال فصل الربيع".

واختتم قائلا :"المركز الوطني للأرصاد يستعد للإعلان عن ملامح فصل الربيع خلال الأيام القادمة".