‏شاهد: شاب يحتفل بزواجه في أحد المولات بالزي التراثي بمناسية يوم التأسيس

انت الأن تتابع خبر اتفرج : شاب يحتفل بزواجه في أحد المولات بالزي التراثي بمناسية يوم التأسيس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو وثق احتفال شاب بزواجه في أحد المولات بالزي التراثي ليوم التأسيس.

وأظهر الفيديو العريس والعروس يرتديان الملابس التراثية، وخلفهما شباب وفتيات يرتدون الزي التراثي أيضا.

الجدير بالذكر، في 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة، بيوم التأسيس، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.