بقيمة 14 ألف ريال.. اتفرج : معاذ القحطاني يهدي صديقته "كايلي" شنطة فاخرة

انت الأن تتابع خبر بقيمة 14 ألف ريال.. شاهد: معاذ القحطاني يهدي صديقته "كايلي" شنطة فاخرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو، معاذ نجل مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني يفاجئ صديقته الأمريكية كايلي بهدية في عيد الحب.

وأهدى معاذ "كايلي" حقيبة فاخرة يعادل سعرها 14 ألف ريال وفق الفاتورة التي استعرضها في الفيديو، حيث ظهر معاذ يقدم لها الشنطة، مما جعلها تبتسم من الفرحة بالهدية.

وقال معاذ في حديثه لكايلي:"يلا بالعافية.. شوف الشنطة كيف.. تستاهل"، مستعرضا ثمنها بقوله: خليني أوريكم الفاتورة.