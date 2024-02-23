انت الأن تتابع خبر هل تذكرون الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو "جلد العم معيض".. شاهدوا في أحدث ظهور له بعد مرور 9 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد الطفل السابق والشاب الحالي الذي تعرض للجلد من قبل عمه "معيض" بسبب لعب الكرة داخل مجلس الرجال، للظهور مجددا بعد مرور 9 سنوات، حيث تغيرت ملامحه وشكله.

وقال الشاب في الفيديو: أعرفكم على نفسي "بندر العتيبي"، أنا نزل لي مقطع قبل 9 سنوات وللآن يدور حول العالم، لافتا: هناك شخص حفزني وطلب مني الرجوع للساحة ونشر السنابات الخاصة بي كي تعرفني الناس.

الجدير بالذكر انتشر فيديو في عام 2016 لأطفال قاموا بتثبيت كاميرا بمجلس داخل أحد المنازل وقاموا باللعب والمرح، إلا أنه سرعان ما انقلب الضحك والمرح إلى صياح وعويل بمجرد دخول أحد الأشخاص يحمل عصاً، وقام بجلدهم وسبهم دون مراعاة لتوسلاتهم.