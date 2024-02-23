انت الأن تتابع خبر "ميسي الأردن".. لن تصدّق كم بلغ راتب موسى التعمري مع نادي مونبلييه الفرنسي.. الرقم صدم الأردنيين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن لاعب المنتخب الأردني ونادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، من لفت الأنظار مؤخرا، في بطولة كأس آسيا التي وصل فيها المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

وارتفعت القيمة السوقية لنجم منتخب النشامى موسى التعمري (26 عاما)، من 6 إلى 7 ملايين يورو، وذلك بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويتميز موسى التعمري، الذي يلعب في مركز الجناح الهجومي بقدمه اليسرى التي يتلاعب بها بالمدافعين ويسجل أهدافاً مميزة، ويطلق عليه محبوه لقب "ميسي الأردن".

التعمري (26 عاماً) الذي تألق في بطولة كأس آسيا 2023 التي أقيمت مؤخراً بقطر، قاد بلاده إلى الدور النهائي لأول مرة في تاريخه وسجل ثلاثة أهداف وصنع عدة أهداف أخرى.

ويعتبر التعمري أول لاعب أردني يسجل في الدوري الفرنسي، وذلك بقميص فريقه مونبلييه الذي يقضي معه موسمه الأول ويتقاضى من نادي الفرنسي 3 ملايين يورو سنويا.

وُلد التعمري يوم 10 يونيو/حزيران 1997، وبدأ مسيرته الكروية بفريق شباب الأردن، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2016.

وبعد عام واحد فقط انتقل موسى التعمري على سبيل الإعارة، إلى فريق الجزيرة، وتُوج معه بلقب كأس الأردن، عاد بعدها إلى شباب الأردن.

وعلى الصعيد الدولي، ظهر التعمري لأول مرة بقميص منتخب الأردن "النشامى" يوم 31 أغسطس/آب 2016، بدعوة من المدرب عبد الله أبو زمع، ولعب مباراة ودية جمعت بين الأردن ولبنان لمدة تسعين دقيقة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وظهر التعمري مع "النشامى" في 54 مباراة دولية، من ضمنها كأس أمم آسيا 2019، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، سجَّل خلالها 13 هدفاً، وقدَّم لزملائه 9 تمريرات حاسمة، وبات يمثل أمل الأردنيين في تحقيق أي إنجاز للمنتخب الوطني.

وفي بطولة كأس أمم آسيا الحالية، يطمح التعمري إلى تحقيق الإنجاز التاريخي والحصول على اللقب بانتظار مواجهة "العنابي" القطري.