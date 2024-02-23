انت الأن تتابع خبر صحيفة "ديلي ميل" تكشف حجم الأموال التي جمعها رونالدو منذ الانضمام إلى النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن حصول لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو على مبلغ وصفته بالمذهل، منذ انضمامه لفريقه قبل ما يزيد قليلاً عن عام.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يحصل على 200 مليون يورو سنويًا (177 مليون جنيه إسترليني) مع النصر ليصل راتبه إلى 3,403,846 جنيه إسترليني في الأسبوع.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد حصل رونالدو أيضًا على مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو (88.5 مليون جنيه إسترليني) عندما أبرم الصفقة حتى يونيو 2025.

واختتمت: "المهاجم صاحب الـ39 عامًا، رد الجميل للفريق بتسجيله 47 هدفًا في 53 مباراة".

وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد