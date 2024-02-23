انت الأن تتابع خبر اتفرج ... قصة مواطن تهرب منه مستأجر لعدم دفع الإيجار.. وعندما خرج بسيارته كانت النهاية الصادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روى مواطن قصة أحد الأشخاص ذهبا للحصول على أجرة منزل يؤجره، فإذا بالمستأجر يتهرب منه ويترك المنطقة بسيارته فيتوفاه الله في حادث.

وتابع خلال مقطع عبر "إكس"، أن صاحب الشقة "غريب القحطاني" علم بوفاة المستأجر ليطمئن على أسرته، فإذا بزوجته تخبره بأنها لا تملك مالا للوفاء بالإيجار.

وواصل: المرأة أخبرته أن زوجها توفي بعد أن غادر المنزل حياء من عدم وفائه بالإيجار فتوفي خلال حادث.

فقال لها "غريب": "أبشري... كل ما فات من إيجارات والمنزل بوحداته ملك لكم ولأطفال المتوفي إلى يوم الدين".

واختتم راوي القصة: "الآن يذهبون للعزاء ومعهم الكمبيالات ليطالبوا بها".