انت الأن تتابع خبر تحذير جوي عاجل .. توقعات بمنخفض جوي قوي في السعودية يتسبب في هطول أمطار غزيرة وتستمر لمدة 3 أيام توخوا الحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجدير بالذكر أن المنخفض الجوي القادم الذي يؤثر على البلاد ولهذا هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية تجاه الأمطار الغزيرة والسيول، ولهذا يجب توخي الحذر عند الخروج من المنزل في هذه الأجواء فمن المتوقع أن تغطي السماء بعض الغيوم بدايةً من مساء الجمعة مع الشعور بالبرودة نتيجة التأثر بكتلة باردة شديدة و سنوضح التفاصيل الكاملة حول الحالة الجوية فيما بعد.

تغير في درجات الحرارة وزخات المطر

من المتوقع أن تنخفض ملحوظ في درجات الحرارة منذ مساء الجمعة مع تشكل أجواء غائمة بشكل جزئي، هذا بالإضافة إلى فرصة ضعيفة لتساقط الأمطار الخفيفة في فترة النهار.

أما في فترة الليل تتحول الأجواء تدريجيًا لتصبح غائمة في بعض المناطق مع سقوط حبات من المطر تحديدًا في شمال المملكة ووسطها وأيضًا في الأجزاء الجنوبية الغربية، وفي بعض الأحيان قد تسقط الأمطار الغزيرة لتسود شمال المملكة.

الجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية السعودية أصدرت بعض التحذيرات الخاصة بيوم الجمعة لقدوم المنخفض الجوي، كما يلي:

من المتوقع أن تتشكل السيول لتغطي الأودية والمناطق المنخفضة.

يتوقع أيضًا أن تتكون السيول داخل الأودية والمناطق المنخفضة في الجزء الغربي من البلاد.

خطر انزلاق الأمطار في الطرقات

يجب على الجميع توخي الحذر جيدًا خاصةً عند السير على الطرقات وهذا لتفادي الانزلاق عند سقوط الأمطار، التي تؤدي بدورها لـ تشكل السيول في المناطق المنخفضة، مع تدني مدى الرؤية الأفقية بصورة ملحوظة.

متى يبدأ موسم الأمطار في جدة؟

يعتبر هطول الأمطار في السعودية من الأمور النادرة التي تحدث في البلاد وهذا لأنها تتمتع بمناخ صحراوي وفي أغلب الأحيان تهطل أمطار في الفترة التي وقع بين شهر نوفمبر إلى شهر أبريل.

هل يوجد امطار في جده؟

نجد أن معدل سقوط الأمطار في جدة حوالي 40% وفقًا للخرائط المتوقعة للطقس.

كم درجة البرودة في مكة؟