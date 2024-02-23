انت الأن تتابع خبر "عطوها منديل بسرعة عينها"… اتفرج صراخ التيكتوكر "ربى مهند " بسبب "بخاخ الثلج" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصد مقطع فيديو متداول، انهيار التيكتوكر، ربى مهند، من البكاء بعدما رش أحد الأشخاص "بخاخ الثلج في عينيها، أثناء جلوسها بمقعد خلفي لسيارة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، تظهر التيكتوكر وهي "تبكي بحرقة وتصرخ"، وتشير إلى بخاخ الثلج الذي غطى عينيها.

وفي الفيديو، يمكن سماع صوت "إحدى رفيقات التيكتوكر"، وهي تصرخ قائلة:" أعطوها منديل.. اعطوها منديل.. اعطوها منديل بسرعة.. بسرعة.. عينها.. عينها".

وبعد ذلك أخذت ربى مهند المنديل، لتمسح بخاخ الثلج عن عينيها، بينما كانت "مستمرة في البكاء بحرقة"، ويبدو عليها "علامات الوجع والألم".

وتابعت رفيقة التيكتوكر حديثها لتقول:" واحد بخ وراح"، بينما تتوجع ربى مهند، قائلة:" عيني.. عيني".