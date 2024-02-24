انت الأن تتابع خبر عشبة مهملة لكنها مذهلة تغذي المخ وتحسن الذاكرة وتحارب الشيخوخة وتعزز نمو الشعر وتطيل العمر.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد العلم الحديث على أهمية البقدونس الصحية والجمالية.و يعتبر البقدونس عنصرا أساسياً من عناصر المطبخ خاصة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا حيث يضاف الى العديد من الأطباق الرئيسية ويتميز بخصائصه العلاجية العديدة

لاحتوائه على كمية لا بأس بها من الحديد الفسفور المنجنيز الكالسيوم فيتامين (ب) و نسبة كبيرة من فيتامين (ج) قد تعادل نسبة فيتامين (ج) الموجودة في الليمون والبرتقال فتعرفوا معنا على أبرز فوائد البقدونس الصحية

يحارب الشيخوخة

يلعب البقدونس دورا رئيسيا في مقاومة أمراض الشيخوخة حيث أنه يعمل على تنشيط الذاكرة يحد من النسيان المتكرر والإصابة بالزهايمر يعمل على تحسين النظر وتنشيط وتقوية خلايا المخ والاعصاب.

فوائد البقدونس للبشرة

يساعد على تنقية البشرة من الشوائب زيادة نضارتها وازالة البثور والحبوب عن طريق غسل الوجه بماء البقدونس ويستخدم مرتين فى اليوم صباحا و مساء لمدة اسبوع.

البقدونس للقلب

يعمل على اذابة الدهون الثلاثية مما يساهم في خفض نسبة الكولسترول في الدم ,كما أنه يحمي من نوبات القلب وتصلب الشرايين. يحمي من الاصابة بالجلطات القلبية.

البقدونس للشعر

لإحتوائه على العديد من الفيتامينات المعادن يعد البقدونس عنصرا أساسيا للحفاظ على صحة الشعر ومنعه من التساقط يفيد جدا عمل أقنعة للشعر تحتوي على ماء البقدونس لحمايته من التقصف والاحتفاظ برطوبته.

شاي البقدونس للتنحيف