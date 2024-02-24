انت الأن تتابع خبر انتعاش ونهضة كبيرة ومليارات قادمة.. اكتشاف غاز خام ينقذ مصر في الوقت المناسب وتترأس حقول النفط قبل جميع دول الخليج!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخير قادم ومصر صحاريها وبحارها مليانة كنوز وكل يوم حاجة جديدة بتظهر لتعيد الامل ومليارات الاستثمارات الجديدة ايه حكاية الكنز الجديد اللي ظهر في البحر وهيدخل الإنتاج قريب وهيضيف مليارات الدولارات لخزينة الدولة

من ساعات"إيني" عملاق التنقيب والنفط الإيطالية كشفت الستار عن أحدث حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في مصر وهو حقل "أوريون" شرق المتوسط بمنطقة امتياز حابي البحرية بمصر

وكشفت الشركة الإيطالية إن حجم الاحتياطي في الحقل الجديد المؤكد والأولي بلغ 10 تريليون قدم مكعب وهو تلت حجم احتياطي حقل ظهر كتاني أضخم حقول الغاز اللي تم اكتشافها بمصر لغاية دلوقتى.

الشركة الإيطالية بتتوقع بدء الإنتاج من الحقل الجديد خلال 3 سنوات بتكلفة استثمارية 130 مليون دولار ضمن حزمة استثمارات تبلغ 7.7 مليار دولار بتنوي إيني ضخها بمصر خلال الـ4 سنوات الجاية لتطوير حقول غاز المتوسط على رأسها منطقة امتياز شمال شرق حابي البحرية.

وزي ما احنا عارفين إن مصر باعت غاز ب8 مليار دولار في 2022 وهو مورد مهم جدا من موارد الدولار للدولة والاكتشاف الجديد إضافة كبيرة وجت في وقتها لأن مصر في عرض دولار وكمان هيكون فاتحة خير لجذب الاستثمارات الجديدة في قطاع الغاز الطبيعي المصري

وإشارة لوجود احتياطيات كبيرة لسه هيام اكتشافها في المنطقة ومناطق تانية ودا لأن طبقة الغاز بتمتد في كل مناطق الامتياز اللي بتشتغل فيه ابني الإيطالية.